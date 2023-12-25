Россия заявила о взятии украинской Марьинки. ВСУ утверждают, что бои за город продолжаются

By Euronews

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о взятии Марьинки. В Украине это отрицают.

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В Украине продолжаются бои за Марьинку Донецкой области. Говорить о взятии Марьинки российской армией, как это делал министр обороны РФ, некорректно. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Ранее минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии города президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин, президент России:_"Взломав этот укрепрайон, наши войска имеют возможность выходить на более широкие оперативные просторы". _

За время российского вторжения в Украину Марьинка была разрушена до основания.

Всего несколько дней осталось до Нового года. И этот праздник украинские военные, как и Рождество, встретят на передовой.

Михайло Олейник, военнослужащий:"Приближаются праздники, и хочется донести до всего мира, что война в Украине не прекратилась. Есть много оккупированных городов, где праздник, к сожалению, будет сложно отмечать людям".

Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском обращении похвалил ВСУ за то, что армия за несколько дней сбила пять российских военных самолетов.