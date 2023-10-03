Зеленский посетил позиции украинских военных на одном из самых напряженных участков фронта

By Euronews

Президент Украины снова побывал на передовой. Минобороны России заявило, что дополнительной мобилизации не будет.

РЕКЛАМА

На фоне продолжающегося контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Купянско-Лиманском направлении. Это один из самых напряженных участков фронта, где российские военные пытаются наступать.

Как сообщается, Зеленский обсудил с командирами бригад и командирами батальонов оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности. Также глава государства осмотрел военную технику.

В тот же день ВСУ обнародовали кадр, на которых запечатлена работа танка Leopard 2A6, поставленного Киеву Германией. Танк стоит на вооружении 47-й механизированной бригады.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации. По его словам, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих.

Шойгу так же сказал, призывников не будут направлять в зону боевых действий.