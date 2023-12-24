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Украинцы празднуют Рождество вместе со всей Европой

Украина
Украина Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Рождеством, отметив, что украинцы встречают праздник вместе с Европой и миром.

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Украина вот уже второй год отмечает Рождество на фоне войны. На этот раз и католики и православные христиане празднуют Рождество в один день - 25 декабря. Весной уходящего года Православная церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь. Президент Владимир Зеленский поздравил соотечественников, отметив, что украинцы встречают праздник вместе с Европой и миром.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Сегодня все украинцы – вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья, как один народ, как единая страна. И сегодня как никогда сильной будет наша общая молитва. Народная молитва. И она будет звучать вместе с Европой и миром".

Празднование в Украине Рождества по западному календарю рассматривают как стремление страны еще больше приблизиться к Европе. 

В канун Рождества жители Львова приняли участие в традиционном шествии. Здесь установили дидух - плетеное из колосьев украшение, символизирующее дух урожая и благополучия.

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