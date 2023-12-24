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Вифлеем: Рождество среди руин

Вмфлеем
Вмфлеем Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Все празднования отменены в этом году в Вифлееме

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На площади Мангер в Вифлееме, где обычно стоит рождественская ель, установлена инсталляция под названием "Рождество Христово под обломками": традиционные фигуры рождественских ясель (вертепа) среди обломков разрушенного здания. 

В этом году город Вифлеем отменил все рождественские торжества. Религиозные лидеры разных конфессий еще в ноябре решили сократить празднование Рождества в этом году. Теперь муниципалитет Вифлеема официально отменил все парады и детские мероприятия, оставив только религиозные церемонии и молитвы.

Хана Ханания, мэр Вифлеема:

"Мы отменили все. Мы отменили рождественский рынок, колядки, мероприятия для детей, потому что в Вифлееме царит траур. Нам очень грустно, ведь мы -  неотъемлемая часть палестинской общины".

Похожая инсталляция установлена в Лютеранской церкви Вифлеема: вместо сцены Рождества Христова - руины, рядом - животные. Венчает кучу обломков младенец Иисус, завернутый в палестинский черно-белый клетчатый шарф "арафатку".

По словам местных властей и предпринимателей, в любом случае ни один турист не сможет посетить Вифлеем, поскольку город на Западном берегу реки Иордан фактически изолирован с 7 октября.

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