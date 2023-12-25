Соратники Алексея Навального написали, что нашли оппозиционного политика в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк". С ним виделся адвокат.

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в соцсетях, что оппозиционный политик был найден в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк", в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщается, это одна из самых северных и отдаленных колоний.

С Алексеем Навальным виделся адвокат. По его словам, состояние заключенного оппозиционера хорошее.

С Навальным не могли связаться почти три недели.

Глава ФБК Иван Жданов отметил, что для Навального подобрали колонию особого режима в зоне вечной мерзлоты — там не работают современные сервисы доставки писем.

Алексей Навальный перестал выходить на связь после 6 декабря. Адвокатам политика сообщили, что он был вывезен из колонии во Владимирской области и доставлен в "неустановленное место".

В ответ на вопрос о местонахождении Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля “не было ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных”.

Многие независимые обозреватели связывали исчезновение Навального с началом предвыборной кампании Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на пятый президентский срок.