В порту Роттердама изъяли восемь тонн кокаина

Таможня Нидерландов сообщила о крупнейшей в истории королевства конфискации наркотиков. Кокаин нашли в контейнере с бананами.

Нидерландская таможня обнаружила более восьми тонн кокаина в порту Роттердама. Это произошло 13 июля, но обнародовали новость только сейчас.

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По данным Государственной прокуратуры, это крупнейшая конфискация наркотиков в истории королевства.

Стоимость кокаина, который нашли в контейнере с бананами, оценивается в 600 миллионов евро. Груз прибыл из Эквадора в Роттердам через Панаму.

В последние годы Эквадор стал одним из основных экспортеров кокаина в Европу и США. Этой осенью нидерландская таможня направит делегацию в Эквадор для обсуждения возможного таможенного соглашения.