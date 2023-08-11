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В порту Роттердама изъяли восемь тонн кокаина

Нидерланды
Нидерланды Авторское право AFP PHOTO/NETHERLANDS CUSTOMS
By Euronews
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Таможня Нидерландов сообщила о крупнейшей в истории королевства конфискации наркотиков. Кокаин нашли в контейнере с бананами.

Нидерландская таможня обнаружила более восьми тонн кокаина в порту Роттердама. Это произошло 13 июля, но обнародовали новость только сейчас.

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По данным Государственной прокуратуры, это крупнейшая конфискация наркотиков в истории королевства.

Стоимость кокаина, который нашли в контейнере с бананами, оценивается в 600 миллионов евро. Груз прибыл из Эквадора в Роттердам через Панаму.

В последние годы Эквадор стал одним из основных экспортеров кокаина в Европу и США. Этой осенью нидерландская таможня направит делегацию в Эквадор для обсуждения возможного таможенного соглашения.

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