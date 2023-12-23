Израиль-ХАМАС: новые ракетные удары и новая стратегия

By euronews

Израиль может перейти к новой фазе военной операции. В секторе Газа не остается безопасных мест

РЕКЛАМА

ЦАХАЛ может "перейти к следующему, третьему этапу войны в ближайшие недели - в соответствии с достижениями на местах". Об этом сообщает израильская радиостанция "Кан". По мнению обозревателей, "новый тип войны" призван завершить сухопутную операцию, сократить численность военных в секторе Газа, провести частичную демобилизацию, перейти к точечным ударам и создать буферную зону на границе. Официальных подтверждений этой информации нет.

За минувшую ночь Израиль продолжил наносить бомбовые удары по целям, которые связаны с террористическими структурами ХАМАС, в частности, в районе лагерей беженцев Джабалия на севере и Дейр аль-Балах в центре сектора.

В то же время палестинцы утверждают, что жертвами нового удара по жилому дому в лагере беженцев Нуссейрат стали 18 человек. Как сообщают арабские СМИ, большинство погибших - женщины и дети. Поступают сообщения, что число жертв превысило 75 человек.

По данным Минздрава Газы под контролем ХАМАС, с начала израильской военной операции погибли 20 057 палестинцев.

Гуманитарная ситуация в секторе катастрофическая: более 80% детей в Газе испытывают острую нехватку продовольствия. Об этом на своем сайте сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):

«Продовольственная и медицинская системы сектора Газа столкнулись с полным крахом. Более 80% маленьких детей испытывают серьезную нехватку продовольствия».

Агентство ООН по делам палестинских беженцев выразило возмущение новым призывом Израиля к эвакуации жителей центрального района сектора. Как заявил Томас Уайтт, людям некуда бежать, в Газе не остается безопасного места.

В руках у террористов остаются 129 израильтян, захваченных в результате беспрецедентного нападения на южные районы страны 7 октября. Наблюдатели предполагают, что многие из них могут быть мертвы. Переговоры с лидерами ХАМАС в Египте не привели к какому-либо результату: исламисты связывают освобождение израильских заложников с прекращением огня.

Утром в субботу по югу Израиля из сектора Газа снова были запущены ракеты. Неспокойно и на северной границе с Ливаном. Несколько раз воздушная тревога объявлялась в Кирьят-Шмоне. Израильские ВВС ответили ударами по позициям шиитской группировки Хезболлах.

Также сообщается о том, что дрон атаковал торговое судно у берегов Индии в Индийском океане, которое следовало с грузом из Саудовской Аравии. Об этом сообщили два агентства по морским перевозкам. Судно под либерийском флагом могло быть связано с Израилем, отмечено одним из них. На борту произошел пожар, который был быстро потушен. Ответственность за нападение пока никто не взял. Ранее йеменские повстанцы-хуситы объявили войну Израилю и запускали ракеты в сторону Эйлата, а также нападали на суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем.