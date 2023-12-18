Израильские военные обнаружили крупнейший туннель ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные обнаружили крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС. Он расположен недалеко от контрольно-пропускного пункта Эрез. Шахту показали Associated Press и журналистам других информационных агентств.

Военные заявили, что длина туннеля более четырех километров, глубина - пятьдесят метров. Он достаточно широк, чтобы по нему могли проехать автомобили. Комплекс оснащен системами вентиляции и электроснабжения.

По словам военных для строительства и поддержания туннеля потребовались миллионы долларов, а также большое количество топлива и рабочей силы.

Неизвестно, использовался ли туннель при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября, но военные уверены, что он сыграл важную роль в подготовке группировки к нападению.

Несмотря на огромные размеры туннеля, израильская разведка в течение многих лет не обнаруживала его точного местоположения.