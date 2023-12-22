В Испании стали известны победители рождественской лотереи El Gordo

By Euronews

В Испании в 2023 году счастливыми цифрами стали восьмёрка и нуль. Обладатели лотерейных билетов El Gordo за номером 88008 выиграли по несколько сотен тысяч евро.

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Для обладателей билетов с номером 88008 пятница, 22 декабря - счастливый день. Каждый из них выиграл по 400 000 евро, или точнее по 325 000 евро после уплаты налогов, в рождественской лотерее Испании.

В этом году призовой фонд EL Gordo составлял 2,6 млрд евро.

Многие жители страны в этот день с замиранием сердца смотрели розыгрыш и слушали как ученики мадридской школы Сан-Ильдефонсо называли выигрышные номера.

Большая часть призовых уходит на мелкие выигрыши.

После объявления счастливых номеров на улицах и в барах Испании начинается празднование - победители откупоривают бутылки игристого вина, поют и танцуют.

Церемония El Gordo транслируется по телевидению на всю страну из мадридского оперного театра Teatro Real.

Покупка лотерейных билетов в преддверии Рождества - одна из главных традиций в Испании.

Лотерея El Gordo проводится с 1812 года, и с самого начала в ней принимают участие ученики школы Сан-Ильдефонсо.