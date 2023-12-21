Война в Украине: "дождь" из беспилотников и укрепление обороны

By Euronews

12 регионов Украины подверглись ночной массированной атаке беспилотников с российской стороны. ВСУ начали строительство оборонных укреплений на линии соприкосновения.

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Российские вооружённые силы продолжают наносить массированные удары по территории Украины. При обстреле Никополя Днепропетровской области погибли две мирные жительницы. Ранен пожилой мужчина.

По собщениям Киева, страна подверглась ночной атаке 35 дронов-камикадзе иранского производства. 34 из них были сбиты средствами ПВО.

На одном из складов в столице вспыхнул сильный пожар. Сообщений о жертвах не поступало.

В последние дни удары по регионам в украинском тылу резко усилились.

Между тем, по сообщениям с российской стороны, в результате обстрела ВСУ в Брянской области пострадали два человека.

От контрнаступления - к обороне

Украинская армия начала строительство новых укреплений для сдерживания атак, предпринимаемых Россией вдоль линии соприкосновения. ВСУ перешли к обороне на большей части фронта после того, как контрнаступление этим летом не принесло ожидаемых результатов.

В четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов признал небольшие успехи противника на южном фронте, хотя и без прорыва российских линий обороны.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство армии попросило его дополнительно мобилизовать от 450 тысяч до полумиллиона человек. Следом министр обороны страны объявил о планах призвать на военную службу украинцев-мужчин, проживающих за границей.