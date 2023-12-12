By Euronews

Еврооптимист Дональд Туск возвращается на пост премьер-министра Польши - в отношениях Варшавы с ЕС ожидается потепление

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Дональд Туск возвращается на пост премьер-министра Польши. В понедельник депутаты Сейма поддержали кандидатуру бывшего главы Европейского совета и лидера оппозиции, а во вторник, как ожидается, выразят вотум доверия его правительству.

Таким образом на смену 8-летнему правлению консерваторов-националистов идет оттепель в отношениях с Евросоюзом.

Дональд Туск, избранный премьер-министр Польши: "Спасибо, Польша, это действительно великий день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении этих лет глубоко верил, даже пел, что все станет еще лучше, что мы прогоним тьму, прогоним зло".

Спасибо, Польша, это действительно великий день Дональд Туск избранный премьер-министр Польши

Парламент отклонил новый кабинет консерваторов

Ранее нижняя палата парламента выразила недоверие правительству Матеуша Моравецкого. Его партия "Право и справедливость" победила на выборах, но не смогла заручиться необходимой поддержкой для формирования кабинета большинства.

Историческую трансляцию из Сейма многие жители Варшавы смотрели в кинотеатре.

Михал Маршал, организатор трансляции: "Несколько тысяч человек зарегистрировались, чтобы прийти и посмотреть трансляцию здесь, в кинотеатре. У нас только два экрана, и обычные фильмы тоже нужно показывать. Но мы получили разрешение от Сейма Польши на этот проект, и люди могут прийти и посмотреть трансляцию заседания на протяжении месяца".

Польша рассчитывает получить 60 млрд евро помощи от ЕС

Поляки рассчитывают, что с возвращением Туска Евросоюз разблокирует предназначенные их стране 60 миллиардов евро финансовой помощи.

Согласно результатам недавнего исследования, 48,4% жителей страны определили борьбу за разморозку финансовой помощи ЕС в качестве приоритета для нового правительства.

Ранее сообщалось, что Брюссель решил выделить первый транш Польше в размере 5,1 млрд. Основная часть грантов и кредитов может быть выдана только после того, как Варшава свернет судебную реформу, которая, по мнению Еврокомиссии, ограничила независимость судей.