Число погибших палестинцев в Газе достигло 20 тысяч (Минздрав сектора)

Голосование Совбеза ООН по резолюции о прекращении огня в Газе вновь отложено. Израильская армия опубликовала кадры туннелей, используемых ХАМАС. Нетаньяху исключает прекращение огня в секторе Газа до "ликвидации" ХАМАС.

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По сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в обмен на освобождение около 40 израильских заложников.

По меньшей мере 20 000 палестинцев в секторе Газа были убиты с тех пор, как Израиль начал бомбить эту территорию после атак ХАМАС 7 октября. В среднем с начала конфликта ежедневно погибало около 300 человек, кроме тех семи дней, в которые действовало соглашение о прекращении огня. Эти данные предоставлены министерством здравоохранения сектора Газа под контролем ХАМАС.

Несмотря на настойчивое международное давление, голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о прекращении огня в Газе вновь было отложено по просьбе США.

Резолюцию, подготовленную Объединенными Арабскими Эмиратами, первоначально было запланировано поставить на голосование в понедельника. Но оно неоднократно откладывалось, чтобы избежать третьего вето США с момента начала конфликта.

Израильская армия опубликовала новые кадры того, что, по утверждению ЦАХАЛ, является обширной сетью туннелей, используемой ХАМАС в секторе Газа. В городе Хан-Юнисе на юге сектора идут интенсивные бои.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подчеркнул, что любое прекращение боевых действий будет временным, пока ХАМАС не ликвидирован.

"Все террористы ХАМАС, от первого до последнего, - ходячие мертвецы, - заявил Нетаньяху. - У них есть только две возможности: сдаться или умереть".

Немногочисленные грузовики с гуманитарной помощью въезжают в Газу через контрольно-пропускные пункты Керем-Шалом и Рафах.

Между тем Организация "Врачи без границ" выразила обеспокоенность продолжающимися ограничениями Израиля на пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа. Правозащитные организации заявляют, что это противоречит международному праву.

ВОЗ также заявила, что "токсичная смесь болезней, голода и отсутствия гигиены и санитарии"страдания и отчаяние людей в секторе Газа.