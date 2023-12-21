By Euronews

Аргентинцы вышли на улицы Буэнос-Айреса, протестуя против радикальных экономических мер нового правительства. Это первая манифестация после избрания ультралиберального главы государства. Ранее президент Милей объявил о масштабной дерегуляции экономики.

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Аргентинцы в среду вышли на улицы Буэнос-Айреса, протестуя против радикальных экономических мер нового правительства. Это первая манифестация после избрания ультралиберального главы государства. Ранее вступивший в должность 10 декабря Хавьер Милей и его правительство предупредили, что будут подавлять любые протесты, блокирующие улицы.

Но члены аргентинского профсоюза работников шинного производства и другие демонстранты заявляют, что не боятся. "Мы собираемся показать ему, что здесь нет диктатуры, а есть демократические свободы", - заявил Эдуардо Беллибони, один из организаторов акции.

Ультралиберальный президент Аргентины Хавьер милей объявил в среду о масштабной дерегуляции третьей экономики Латинской Америки и подписал указ, направленный на изменение или отмену более 300 норм, в том числе касающихся арендной платы, приватизации и трудового законодательства.

Среди объявленных мер - отмена закона, регулирующего арендную плату, "чтобы рынок недвижимости снова начал работать без сбоев", пояснил президент в выступлении, транслировавшемся по радио и телевидению.

Также должны быть отменены законы, препятствующие приватизации государственных предприятий, таких как авиакомпания Aerolineas Argentinas или нефтяная группа YPF. Все публичные компании будут преобразованы в компании с ограниченной ответственностью с целью их приватизации, заявил Милей.

Глава государства также объявил о "модернизации трудового законодательства" для создания большего количества рабочих мест, О внесении поправок в закон о компаниях, чтобы футбольные клубы могли преобразовываться в акционерные общества, и о длинной серии других мер по дерегулированию в секторах туризма, экономики, здравоохранения, интернета, воздушного транспорта, аптек и виноградарства.

Указ был опубликован в полночь в Официальном вестнике. Он должен быть рассмотрен в течение десяти дней смешанной комиссией, состоящей из депутатов и сенаторов, но будет признан недействительным только в том случае, если он будет отклонен обеими палатами парламента, пояснил AFP адвокат-конституционалист Эмилиано Виталиани.

Крайне правая партия г-на Милея, "Либертад Аванза" получила лишь 40 мест из 257 в нижней палате и только семь мест в Сенате из 72.