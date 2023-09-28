Изменила ли гибель Пригожина планы России в Африке?

Путин призывает к борьбе с западным неоколониализмом в Африке, а министерство обороны России, по некоторым данным, планирует взять на себя функции ЧВК "Вагнер"

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23 августа основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Менее чем за месяц до этого президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на саммите Россия-Африка, вновь обвинил западные страны в неоколониализме и стремлении навязать миру свой порядок.

Поставила ли гибель Пригожина под угрозу планы России в отношении африканского континента?

Ян Сен-Пьер, аналитический центр Eastern Circles think tank:"Пригожин, по сути, был исполнительным директором, а это значит, что организация функционирует независимо от него и всей ее инфраструктуры, для которой Африка является ключевым компонентом с точки зрения финансирования, отмывания денег и других факторов. Так что вся инфраструктура все еще на месте".

Полин Бакс, Международная кризисная группа:"Российское военное руководство, от заместителя министра обороны до представителей военной разведки, посетили некоторые из этих стран. В частности, Центральноафриканскую Республику, Мали. Были контакты с лидерами Буркина-Фасо. Лидерам этих стран дали ясно понять, что минобороны России поглотит или возьмет под контроль ЧВК "Вагнер".

Менее 1% иностранных инвестиций в Африку поступает из России

К 2022 году Москва обогнала Пекин в качестве основного поставщика оружия в Африке. Однако на долю РФ приходится менее 1% прямых иностранных инвестиций на континенте. Являются ли цели России в период государственных переворотов чисто геополитическими?

Полин Бакс, Международная кризисная группа: "Многое из того, что Россия и ЧВК "Вагнер" сделали за последние два года, заключалось, грубо говоря, в том, чтобы показать средний палец Франции. Я думаю, что Франция была ее главной целью. Россия нацелилась на бывшие французские колонии в Африке. И это сработало на удивление хорошо. Однако, на самом деле, РФ не инвестирует. Она не предоставляет помощь в целях развития, не предоставляет гуманитарную помощь".

Ян Сен-Пьер, аналитический центр Eastern Circles think tank:"Дело в том, что Россия готова поддерживать молодых людей (в этих странах) их динамику, в том плане, чтобы отметить, мол, мы поддерживаем то, что вы делаете, и мы не будем вас осуждать, даже если вы нарушаете права человека. Там это хорошо воспринимается. Что у России получается хорошо, так это предоставление альтернативы тому, что западные страны предлагают или предлагали в течение последних нескольких десятилетий.".

Ослабляя влияние Запада в Африке, Москва получает поддержку, которой ей не хватает на международной арене. Африканские страны имеют 54 голоса в Генеральной Ассамблее ООН, что делает их одним из самых сильных региональных блоков.