Франция: врач из Руанды приговорен к 24 годам тюрьмы за участие в геноциде тутси

By Euronews

Спустя почти тридцать лет после геноцида тутси в Руанде приговор получил бывший руандийский врач. Мужчина отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.

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Во Франции к 24 годам тюрьмы приговорен бывший руандийский врач. 68-летний Состен Муньеман был признан виновным в геноциде тутси в Руанде в 1994 году и преступлениях против человечности. Сам он вину отрицает и утверждает, что был умеренным хуту и даже пытался спасти тутси от расправы.

Адвокаты намерены обжаловать вердикт. Геноцид в Руанде продолжался более ста дней. После этого, спасаясь от правосудия, многие, в их числе Муньеман, уехалаи во Францию.

Жертвами геноцида стали более 800 тысяч представителей тутси и умеренных хуту.