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Исландия: Мидбакки перешла на электричество

Самую старую стоянку круизных лайнеров в Рейкьявике электрифицировали
Самую старую стоянку круизных лайнеров в Рейкьявике электрифицировали Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Кнарик Хачатрян
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Самую старую стоянку круизных лайнеров в Рейкьявике электрифицировали. Это позволит снизить шум, загрязнения и снизить до минимума использование дизельного топлива.

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Официальная церемония первого подключения круизного лайнера к электричеству прошла в порту Мидбакки в Рейкьявике.

Ожидается, что с электрификацией гавани загрязнение воздуха и шум от огромных судов в центре города значительно снизятся. Это означает, что лайнерам больше не нужно будет использовать дизельные двигатели для работы бортовых электрических систем. За 12 часов стоянки обычно сжигается от 7000 до 8000 литров топлива.

Благодаря нововведению все круизные лайнеры, способные подключаться к береговому электроснабжению, смогут это делать в Старой гавани Рейкьявика. Однако впереди еще много работы, поскольку к 2030 году все порты европейской транспортной сети должны обеспечить подключение берегового энергоснабжения.

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