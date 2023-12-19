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Monsanto выплатит штраф пострадавшим из-за утечки химиката в школе

Логотип компании Bayer
Логотип компании Bayer Авторское право AFP
By Кнарик Хачатрян
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Производитель химической продукции Monsanto, купленный германским концерном Bayer в 2018 году, выплатит $857 млн по делу об утечке химикатов в школе штата Вашингтон.

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Группа Monsanto, дочерняя компания немецкого фармацевтического гиганта Bayer, должна будет выплатить 857 млн долларов компенсации за ущерб, нанесенный учащимся и родителям-добровольцам в школе Образовательного центра Sky Valley в Монро, штат Вашингтон.

Иск подали пятеро бывших учищихся и двое родителей бывших учащихся, утверждая, что воздействие полихлорированных дифенилов - так называемых "вечных загрязнителей", содержащихся в освещении - вызвало у них проблемы со здоровьем.

Компания Monsanto заявила , что обжалует это решение,

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Monsanto Приговор Bayer