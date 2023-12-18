Дублин сокращает выплаты украинским беженцам

By Euronews

Ирландия намерена сократить социальные выплаты беженцам из Украины, чтобы привести их в соответствие с остальной Европой. Беженцам также придется через 90 дней искать собственное жилье.

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С момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в Ирландию прибыли более 100 тысяч беженцев из Украины, и они были тепло приняты. В июле прошлого года тогдашний премьер-министр Ирландии Михол Мартин говорил:

"Исходя из моего опыта, полученного во время поездок по всей стране, могу сказать, что наши люди отличаются большой теплотой по отношению к беженцам, и общины работают с украинской общиной, чтобы беженцы чувствовали себя желанными гостями".

Теперь правительство Ирландии намерено сократить социальные выплаты с 220 евро в неделю до всего 38,80 евро в неделю. Этот шаг призван сократить число прибывающих в Ирландию украинцев.

"На данный момент Ирландия приняла 100 000 украинских беженцев, 75 000 из них получили предоставленное государством жилье, и система действительно работает на полную мощность, но власти пришли к выводу, что больше не могут продолжать обеспечивать такое число беженцев", - поясняет Крейг Хьюз, политический корреспондент Irish Daily Mail.

Ситуацию осложнил и тот факт, что многие украинские беженцы, запросившие международной защиты в других государствах ЕС, затем мигрируют в Ирландию, где социальные выплаты более щедры.

Согласно новой политике, Ирландия будет предоставлять бесплатое жилье беженцам лишь на 90 дней, после чего лица, ищущие международной защиты, должны будут найти собственное жилье.

Предлагаемое изменение политики рассматривается некоторыми как событие, которое создаст больше проблем, чем решит. Ни один член ирландского правительства не был доступен для комментариев.

Ирландский Красный Крест говорит, что такое изменение политики станет серьёзной проблемой для беженцев.

Дейдра Гарви, генеральный секретарь Ирландского Красного Креста:

"Куда пойдут эти люди, преимущественно женщины и дети, если по истечении 90 дней у них не обязательно будет работа, потому что они не говорят по-английски, или им надо смотреть за детьми, и как они смогут найти жилье на частном рынке аренды домов в Ирландии, где он и так находится под сильным давлением?"

Кен Мюррей, Euronews:

"Ирландия всегда была популярным направлением для людей, ищущих международной защиты. Однако из-за нехватки жилья, что сделало некоторые политические партии очень непопулярными, правительство решило: "Хватит".

Ожидается, что начиная со следующего месяца украинцы, которые собирались искать международной защиты в Ирландии, возможно, начнут уезжать в другие места".