Совбез ООН отложил голосование о прекращении огня в Газе

By Euronews

Совет Безопасности ООН перенёс намеченное на понедельник голосование об "устойчивом прекращении огня в Газе". США потребовали изменить формулировку, пригрозив наложить вето на проект резолюции арабских стран.

РЕКЛАМА

В больницу Нассер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа доставляют раненых палестинцев после очередной израильской бомбардировки. Обстрел артиллерийскими снарядами - не единственное средство ведения войны.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании голода как оружия.

Тот обвинения отрицает, настаивая на том, что мирные жители - не являются мишенью для ЦАХАЛ, но ими прикрываются как живым щитом боевики ХАМАС.

Глава Пентагона побывал с визитом в Тель-Авиве, чтобы подтвердить поддержку Израиля со стороны США.

Ллойд Остин заявил о том, что Вашингтон продолжит поставлять изральской армии оружие, но той следует применять тактику "хирургической операции" - точечных ударов, - чтобы уменьшить ущерб населению анклава.

Ллойд Остин, министр обороны США:

"Защита палестинского гражданского населения в Газе - это одновременно моральный долг и стратегический императив. Мы продолжим отстаивать основополагающее право Израиля на самооборону, а также призывать к защите гражданского населения во время конфликта и увеличению потока гуманитарной помощи в Газу".

Между тем, колонны с гуманитарной помощью продолжают въезжать в Газу через южный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. В ООН сетуют на то, что "условия, необходимые для проведения гуманитарных операций на должном уровне, всё ещё не созданы".

Защита палестинского гражданского населения в Газе - это одновременно моральный долг и стратегический императив Ллойд Остин министр обороны США

Тем временем ХАМАС опубликовал видео с тремя пожилыми израильскими заложниками. Боевики продолжают удерживать в плену не менее 135 человек. Переговоры об их освобождении ведут американские, израильские и катарские посланники. Ряд союзников Израиля, в том числе Франция, Германия и Великобритания присоединились к призывам о прекращении огня. Растёт давление со стороны общественности и внутри страны.

Голосование в Совете безопасности ООН, призывающее к "полному и устойчивому прекращению боевых действий в Газе", было отложено в понедельник из-за споров по поводу формулировок. США настаивают на временном приостановлении военной операции, грозя наложить вето на проект резолюции арабских стран. Голосование может состояться во вторник.