Дипломатическая размолвка между Израилем и тремя странами Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам призвал к продлению перемирия в Газе. Жозеп Боррель хотел бы полного прекращения военных действий между Израилем и ХАМАС

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Дипломатическая ссора разгорелась между Израилем и тремя его самыми сильными критиками в Европейском Союзе - Ирландией, Испанией и Бельгией. Послы трех стран были вызваны в его внешнеполитическое ведомство для разъяснений. На прошлой неделе во время посещения КПП Рафах премьер-министры Бельгии и Испании призвали Израиль положить конец страданиям палестинцев. Испанец Педро Санчес назвал нападения на мирных жителей в Газе «невыносимыми» и «неприемлемыми», а также призвал к признанию Европейским союзом палестинского государства. Вместе с тем они подтвердили право Израиля на самооборону и призвали ХАМАС освободить всех заложников.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что послам этих стран был выражен "жёсткий протест". Глава МИД Эли Коэн написал в соцсети X:

«Мы осуждаем фальшивые заявления премьер-министров Бельгии и Испании, которые поддерживают терроризм».

Тем временем премьер-министр Ирландии использовал цитату из христаианского гимна "О благодать" (Amazing Grace), приветствуя освобождение юной израильской ирландки Эмили Хэнд, взятой в заложники ХАМАС. Президент Израиля назвал эту цитата неприемлемой, поскольку в ней описывается, что девочка "потерялась и нашлась". Премьер-министр сообщил, что она "не пропадала, а была похищена террористической организацией". Ирландский депутат Европарламента Билли Келлехер выразил в связи с этим разочарование:

Израильское правительство и его дипломатическая служба подвергают нападкам людей, которые просто возражают Израилю в вопросах соблюдения международного права, предоставления гуманитарной помощи Газе и вокруг сектора, снабжения медикаментами, водой и электричеством - и всем необходимым, что попадает через КПП Рафах в Газу. Поэтому, честно говоря, я очень разочарован дипломатическими попытками подорвать позиции стран, которые всегда действовали добросовестно в отношении принципа "двух государств", необходимости долгосрочного урегулирования и мирного процесса на всём Ближнем Востоке.

А Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам призвал к продлению перемирия" в секторе Газа. Была согласована дополнительная двухдневная пауза в боевых действиях, но Жозеп Боррель хотел бы полного прекращения военного конфликта:

В боевых действиях взята пауза, которую необходимо продлить до тех пор, пока не будет найдено политическое решение, способное разорвать порочный круг насилия.

Он выступал в Барселоне на заседании форума Союза для Средиземноморья, на котором присутствовали высокопоставленные деятели с Ближнего Востока. Израиль отказался участвовать в этом году. Он выразил намерение продолжить войну, заявив, что не остановится до победы над ХАМАС. Однако источники в израильском правительстве сообщили Euronews, что США требуют от премьер-министра Биньямина Нетаньяху сдержать военное наступление ради ограничения количества жертв среди гражданского населения.