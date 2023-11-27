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Дипломатическая размолвка между Израилем и тремя странами Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на ежегодном форуме Союза для Средиземноморья, понедельник, 27 ноября
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на ежегодном форуме Союза для Средиземноморья, понедельник, 27 ноября Авторское право ORIOL MIRALLES /ORIOL MIRALLES
By Mared Gwyn JonesShona Murray
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам призвал к продлению перемирия в Газе. Жозеп Боррель хотел бы полного прекращения военных действий между Израилем и ХАМАС

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Дипломатическая ссора разгорелась между Израилем и тремя его самыми сильными критиками в Европейском Союзе - Ирландией, Испанией и Бельгией. Послы трех стран были вызваны в его внешнеполитическое ведомство для разъяснений. На прошлой неделе во время посещения КПП Рафах премьер-министры Бельгии и Испании призвали Израиль положить конец страданиям палестинцев. Испанец Педро Санчес назвал нападения на мирных жителей в Газе «невыносимыми» и «неприемлемыми», а также призвал к признанию Европейским союзом палестинского государства. Вместе с тем они подтвердили право Израиля на самооборону и призвали ХАМАС освободить всех заложников.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что послам этих стран был выражен "жёсткий протест". Глава МИД Эли Коэн написал в соцсети X: 

«Мы осуждаем фальшивые заявления премьер-министров Бельгии и Испании, которые поддерживают терроризм».

Тем временем премьер-министр Ирландии использовал цитату из христаианского гимна "О благодать" (Amazing Grace), приветствуя освобождение юной израильской ирландки Эмили Хэнд, взятой в заложники ХАМАС. Президент Израиля назвал эту цитата неприемлемой, поскольку в ней описывается, что девочка "потерялась и нашлась". Премьер-министр сообщил, что она "не пропадала, а была похищена террористической организацией". Ирландский депутат Европарламента Билли Келлехер выразил в связи с этим разочарование:

Израильское правительство и его дипломатическая служба подвергают нападкам людей, которые просто возражают Израилю в вопросах соблюдения международного права, предоставления гуманитарной помощи Газе и вокруг сектора, снабжения медикаментами, водой и электричеством - и всем необходимым, что попадает через КПП Рафах в Газу. Поэтому, честно говоря, я очень разочарован дипломатическими попытками подорвать позиции стран, которые всегда действовали добросовестно в отношении принципа "двух государств", необходимости долгосрочного урегулирования и мирного процесса на всём Ближнем Востоке.

А Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам призвал к продлению перемирия" в секторе Газа. Была согласована дополнительная двухдневная пауза в боевых действиях, но Жозеп Боррель хотел бы полного прекращения военного конфликта:

В боевых действиях взята пауза, которую необходимо продлить до тех пор, пока не будет найдено политическое решение, способное разорвать порочный круг насилия.

Он выступал в Барселоне на заседании форума Союза для Средиземноморья, на котором присутствовали высокопоставленные деятели с Ближнего Востока. Израиль отказался участвовать в этом году. Он выразил намерение продолжить войну, заявив, что не остановится до победы над ХАМАС. Однако источники в израильском правительстве сообщили Euronews, что США требуют от премьер-министра Биньямина Нетаньяху сдержать военное наступление ради ограничения количества жертв среди гражданского населения.

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