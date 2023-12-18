Израиль и ХАМАС готовы к новой сделке по обмену

By Euronews

Израиль продолжает операции против ХАМАС на фоне все более настойчивых призывов к прекращению огня. Сообщается, что стороны готовы к новой сделке по обмену заложников на заключенных

РЕКЛАМА

В то время как ЦАХАЛ продолжает операции по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, правительство Израиля сталкивается с призывами к прекращению огня со стороны некоторых из своих ближайших союзников.

Это происходит после серии перестрелок, в том числе после ошибочного убийства трех израильских заложников.

ЦАХАЛ сообщил о гибели еще четырех своих военнослужащих в ходе боев на юге Газы. Всего с начала военной операции погибли 126 израильских солдат.

Боевые действия привели к масштабным разрушениям на севере Газы, массовой гибели мирных жителей и перемещению большей части населения на юг анклава.

Вынужденные переселенцы выживают на счет скудной гуманитарной помощи.

Накануне десятки людей окружили грузовики с ней сразу же после их заезда на территорию сектора через КПП "Рафах". Находящийся в них груз растаскивали буквально на ходу.

Израиль согласился открыть один из своих пограничных переходов в Керем-Шаломе для доставки дополнительной гуманитарной помощи.

Как сообщается, Совбез ООН может потребовать от Израиля открыть воздушные, морские и наземные пути для доставки грузов в Газу.

По сообщениям, Израиль и ХАМАС готовы к новому обмену заложниками и заключенными. Как передают СМИ, глава "Мосада" Давид Барнеа и глава штаба по поиску похищенных Ницан Алон в ближайшее время вылетят в третью страну для встречи с эмиром Катара для обсуждения возможной сделки с ХАМАС. При этом, как сообщается, Израиль готов рассмотреть возможность освобождения из тюрем террористов "с кровью на руках".

Группа из четырех европейских законодателей присоединилась к призывам о прекращении огня после поездки на контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Это законодатели из Франции, Швеции и Ирландии, которые входят в центристскую парламентскую группу "Обновляя Европу".

Есть почти общее желание добиться прекращения огня в интересах гражданского населения Газы, с одной стороны, а с другой - найти решение проблемы заложников, которые находятся в руках ХАМАС Кристоф Грудлер депутат Европарламента, Франция

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе поездки по Ближнему Востоку подчеркнул приверженность США праву Израиля на самооборону, но в то же время стремится убедить власти принять меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.