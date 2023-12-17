Международное давление на Израиль усиливается

By Euronews

ЦАХАЛ заявляет, что на границе с сектором Газа обнаружен самый большой тоннель ХАМАС.

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В Армии обороны Израиля заявляют, что за последние сутки были нанесены удары по 200 целям ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ также сообщает, что вблизи израильской военной базы и в 400 м от значительно укрепленного КПП Эрез на границе с сектором Газа обнаружен самый большой туннель ХАМАС.

Эта подземная система простирается на более чем 4 километра, соединяется с разветвленной сетью туннелей и достаточно широка, чтобы через нее могли проехать автомобили. Армия Обороны Израиля заявила, что туннель облегчил транзит транспортных средств, боевиков и грузов при подготовке к атаке 7 октября.

В воскресенье на севере сектора Газа погиб сержант израильской армии, ранее сообщалось о гибели еще двух военных в субботу.

Пограничный переход Керем Шалом между Израилем и сектором Газа открылся в воскресенье впервые с начала войны для грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил представитель канцелярии премьер-министра.

По данным ООН, более 96 процентов запасов воды в секторе Газа "непригодны для потребления человеком".

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что один из его сотрудников погиб в результате израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа. В заявлении министерства говорится, что мужчина находился в убежище в доме коллеги вместе с двумя другими коллегами и рядом членов их семей.

Международное давление на власти Израиля усиливается. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его коллега из Германии Анналена Бербок опубликовали совместную статью в изданиях The Sunday Times и Welt am Sonntag, призывающую к "устойчивому" прекращению огня", и целью должен быть мир, продолжающийся "поколениями".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Израиль заявила о необходимости "немедленного и прочного" перемирия в войне в Газе. По ее словам, Париж "глубоко обеспокоен" ситуацией на палестинской территории и гибелью большого числа мирных жителей.