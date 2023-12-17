Досрочные выборы в Сербии: сможет ли Вучич укрепить свою власть?

By Euronews

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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В Сербии проходят досрочные парламентские и местные выборы.

Ожидается, что основная борьба развернется между правящей Сербской прогрессивной партией (SNS) президента-популиста Александра Вучича и центристской коалицией, в которую вошли проевропейская Партия свободы и справедливости под руководством бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа и ряд общественных, зеленых и левоцентристских партий.

Оппозиционный блок "Сербия против насилия" может большой проблемой для городского совета Белграда. Победа оппозиции в столице серьезно подорвет правление Вучича в стране, говорят аналитики.

"Перемены в Сербии начались, и нет силы, которая могла бы это остановить", — заявил Драган Джилас, лидер оппозиционной коалиции, после голосования в Белграде. "Мы, как сильнейший оппозиционный список, будем защищать волю народа всеми демократическими средствами".

Вучич заявил, что ожидает "убедительной победы" в голосовании и что его правящая партия "будет близка к абсолютному большинству" на парламентских выборах. "Это очень важное предварительное условие для того, чтобы Сербия продолжала идти по пути процветания и успеха", — сказал он после голосования.

Напряженная избирательная кампания была омрачена сообщениями о серьезных нарушениях.

Несколько правых групп, в том числе пророссийские партии и социалисты, союзники Вучича, также претендуют на контроль над 250-местным парламентом и местными советами примерно в 60 городах и поселках, а также региональными властями в северном автономном крае Воеводина. На место в Скупщине претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов, представителей 18 партий и блоков.

Хотя Вучич формально не фигурирует в избирательных бюллетенях, сербский президент неустанно агитировал за SNS, которая внесена в избирательные бюллетени под названием "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться!".

Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени.

Решение о проведении досрочных было принято Вучичем на фоне массовых акций протеста после стрельбы в школе Белграда в мае этого года (десять человек погибли) и в общине Младеновац (восемь жертв).

Вучич и Сербская прогрессивная партия отвергли обвинения в злоупотреблениях во время предвыборной кампании, а также обвинения в том, что Вучич на посту президента нарушает конституцию, проводя кампанию в поддержку одной партии.