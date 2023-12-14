Выборы в Сербии: всё, что нужно знать перед голосованием

By Euronews Serbia and Euronews

В сербском парламенте 250 мест, и действующий президент Александр Вучич будет противостоять своим главным соперникам из правого блока и мэру Белграда Драгану Джиласу.

РЕКЛАМА

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы в Народную скупщину Сербии и в скупщину Автономного края Воеводина.

В голосовании также примут участие жители более 60 городов и поселков, поскольку мэры этих муниципалитетов ушли в отставку после назначения парламентских выборов.

Кто является основными претендентами?

Действующие лица

С одной стороны — правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией (СПП) президента Сербии Александра Вучича. В уходящем парламенте эта коалиция вместе с поддерживающей ее партией этнических венгров имела комфортное большинство в более чем 150 депутатов. Всего в сербском парламенте 250 мест. Эта коалиция правит страной с 2012 года, когда Александр Вучич, отделившись от националистической Радикальной партии, привел к победе новую Прогрессивную партию. Вторым по величине партнером в коалиции является Социалистическая партия Сербии, которую когда-то возглавлял президент Сербии Слободан Милошевич, умерший в гаагской тюрьме ООН по обвинению в военных преступлениях во время войн 90-х годов в бывшей Югославии.

В течение предыдущего десятилетия партия Вучича добилась значительных успехов в экономическом развитии страны, построив современную инфраструктуру, сократив безработицу и привлекая иностранные инвестиции. Однако стиль правления Вучича, при котором вся власть в стране сосредоточена в его кабинете, часто клеймили как популистского автократа. И Европейский парламент, и Европейская комиссия отмечали серьезные недостатки сербской демократии в ежегодных отчетах о прогрессе Сербии на пути к членству в ЕС. Большинство жалоб связано с верховенством закона и свободой прессы. Вучича часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном, с которым у него очень дружеские отношения. Недавно Вучич получил много нареканий от европейских столиц и США за то, что отказался присоединиться к западным санкциям против России и открыто заявил о намерении поддерживать хорошие отношения с Москвой, осудив ее нападение на Украину.

Оппозиция

Оппозиция разделена на два лагеря. Первый — это так называемая проевропейская оппозиция. Крупнейшей партией здесь является Партия свободы и справедливости, возглавляемая бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом. В этот блок входят гражданские, зеленые и левоцентристские партии, в программах которых на первом месте стоит членство Сербии в ЕС. Их десятилетние попытки сместить Вучича принесли скромные результаты. Некоторые аналитики отмечают, что это связано с отсутствием последовательной программы или контрпредложения для избирателей. Сами же они винят в своих вялых результатах тот факт, что Вучич контролирует национальные СМИ и препятствует их работе. В парламенте уходящего созыва этот блок насчитывал около 40 депутатов.

Второй оппозиционный блок — правые националисты. Им не удалось договориться о предвыборной коалиции, поэтому перед избирателями они предстанут двумя лагерями. Оба они имеют схожие программы. Помимо типично правой традиционалистской, семейной, про-лайф, анти-абортной и анти-ЛГБТ риторики, большая часть их повестки дня посвящена Косову (бывшему сербскому краю, провозгласившему независимость в 2008 году, что Сербия отказывается признать). Они говорят, что сохранение суверенитета над "сердцем Сербии" — первая из многих причин, по которым сербы должны сказать "нет" членству в ЕС. До сих пор партии этой части спектра имели около 20 депутатов в парламенте.

Драган Джилас Darko Vojinovic/AP

Почему выборы досрочные?

Действительно, зачем стране со стабильным большинством в парламенте и отсутствием кризиса в правительстве проводить досрочные выборы? И не одни, а четыре подряд. Предыдущие выборы были в прошлом году.

С момента прихода к власти СПП это будет уже седьмой раз, когда сербские граждане приходят на избирательные участки. Только один раз депутаты получили возможность завершить свой четырехлетний срок.

"Вучич назначает новые выборы, когда ему это удобно, когда он чувствует падение популярности или когда предполагает, что в будущем могут возникнуть неблагоприятные для его правительства ситуации. Тем самым ему удается создать пространство для маневра, позволяющее откладывать принятие важных решений, в первую очередь касающихся Косова", — пишет Антонела Риха, известная сербская журналистка и политический аналитик Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.

В прошлом оппозиция протестовала против таких выборов и даже бойкотировала их. На этот раз они потребовали их проведения, но только для сербского и белградского парламентов.

"Я не принимаю ни одной из сторон этого уравнения. Я не понимаю, почему оппозиция потребовала проведения выборов, для меня это загадка. Еще большая загадка — почему Вучич собирался проводить их в любом случае. Нет такого кризиса легитимности правительства, который требовал бы проведения внеочередных выборов. У вас нет сотен тысяч людей на улицах. Когда люди все-таки вышли на улицы, лидеры оппозиции, обращаясь к ним, кричали Вучичу: "Не смейте объявлять выборы!", — говорит Лиля Смаилович, журналистка и политический аналитик.

Что поставлено на карту? Парламентские выборы превратились в президентские

Оппозиция потребовала, чтобы парламентские выборы проходили отдельно от выборов в Белграде и Воеводине и чтобы Вучич не вписывал свое имя в кампании, в которых он не является кандидатом. Вучич категорически отказал им, заявив, что выборы — это вотум доверия лично ему.

"Если они (оппозиция) победят на выборах, я дам им мандат, но я больше не буду президентом, потому что я больше не смогу ничего сделать для граждан Сербии. Я хочу, чтобы народ знал, что.... Я хочу, чтобы люди знали, что когда они голосуют, они голосуют не только за список депутатов, но и за своего президента, они голосуют за меня или против меня, как они (оппозиция) говорят", — сказал Вучич на стартовом митинге кампании.

Все дело в Белграде?

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинги правящих партий не сильно упали по сравнению с предыдущими выборами. Если СПП удастся сохранить ту же или похожую коалицию, что и сейчас, у них не должно возникнуть проблем с формированием следующего правительства.

Однако столица является традиционным оплотом гражданских, либеральных партий, которые в настоящее время находятся в оппозиции. На предыдущих выборах в Белграде СПП боролась за формирование городского правительства и смогла это сделать только после повторного голосования и после того, как некоторые оппозиционные депутаты перешли на ее сторону. Эта гонка снова самая близкая и важная. В Белграде проживает четверть населения Сербии и производится более половины ВВП страны. Именно там находятся деньги, и победа в Белграде обычно рассматривается как прелюдия к приходу к власти во всей стране. Проевропейская оппозиция является самой сильной, но националистическая оппозиция, а также социалисты все еще могут стать хозяевами положения.

Белград, Сербия Pavel Golovkin/AP

Что предлагается избирателям?

На протяжении всей кампании правящая партия СПП пыталась использовать экономические достижения. Сотни километров новых, современных автомагистралей, скоростные поезда, отремонтированные школы и больницы, постоянный приток иностранных инвестиций.

РЕКЛАМА

"По данным на начало октября, в этом году мы получили 3,42 миллиарда евро прямых иностранных инвестиций. Прошлый год был рекордным — 4,4 миллиарда, но я надеюсь, что к концу года мы превзойдем этот показатель", — сказал Вучич на митинге, посвященном открытию новой дороги в северной сербской провинции Воеводина.

Уровень безработицы в 9,1% (по прогнозам МВФ) ниже, чем в некоторых странах ЕС, а рост экономики был устойчивым во время пандемии COVID и войны в Украине (в этом году правительство прогнозирует 2,5%). Правительство также может похвастаться рекордными запасами твердой валюты и золота, а также небольшим дефицитом бюджета в 3%. Единственные данные, которые портят картину, особенно потому, что делают жизнь людей тяжелой, — это вторая по величине инфляция в Европе (без учета Турции), превышающая 10% по состоянию на ноябрь.

Оппозиция делает акцент на верховенстве закона, свободе СМИ и коррупции — все эти три пункта являются постоянным предметом критики в нескольких последовательных докладах о прогрессе Сербии на пути к членству в ЕС, выпущенных к настоящему времени Европейской комиссией и Европейским парламентом.

"Новое техническое правительство должно оставить в стороне разногласия, арестовать всех преступников, вы же видите, что преступность процветает. Полицейские, которые борются с наркоторговцами и арестовывают их, будут руководить полицией, а не те, кто мешает им это делать. Будет проверена собственность каждого, а также деловые сделки и тендеры. И мы освободим средства массовой информации", — пообещал Джилас (в программе Euronews Serbia).

Предвыборный митинг оппозиции в Белграде, 12 декабря 2023 Darko Vojinovic/AP

Какой была предвыборная кампания?

Поскольку выборы были превращены в голосование о недоверии правительству Вучича, длительная 45-дневная кампания вскоре превратилась в обмен оскорблениями и обвинениями. Оппозиция использовала свои СМИ, чтобы обвинить Вучича в организации преступности и коррупции, а он отвечал залпами из контролируемых им СМИ, в частности, из высокотиражных таблоидов, чтобы представить лидеров оппозиции как врагов народа.

РЕКЛАМА

После визита в Сербию наблюдатели Совета Европы подчеркнули, что избирательная кампания характеризуется "беспрецедентным уровнем негативных высказываний, запугивания, нападок на оппозицию и журналистов и серьезными проблемами, затрагивающими средства массовой информации".

Однако о физических драках между партийными активистами и плакатных войнах, которые случались в прошлом, пока не сообщалось.

Поскольку опросы общественного мнения показывают, что большинство пожилых избирателей уже определились и вряд ли изменят свое мнение, политики привлекли более молодых, в том числе тех, кто голосует впервые. Вучич объявил, что старшеклассники получат финансовую помощь в размере 10 000 динаров (90 евро) каждый, а недавно учрежденные студенческие карточки пополнятся на 1 000 (9 евро). Оппозиция обвинила его в подкупе избирателей деньгами из бюджета. Вучич, вместе с некоторыми своими министрами, также открыл аккаунт в TikTok, где публикует мемы.

В условиях, когда оппозиция жалуется на условия проведения выборов, наблюдение за ними будет иметь решающее значение для исключения возможности нарушений или заявлений о них. Наблюдение обещает быть серьезным. Всем участвующим партиям разрешено направить наблюдателей на все избирательные участки. Как обычно, за ходом голосования будут наблюдать миссии ОБСЕ, Совета Европы и ЕС, а также некоторые сербские неправительственные организации.