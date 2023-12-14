Биньямин Нетаньяху: "Мы уничтожим ХАМАС"

By Euronews

Израиль намерен вести боевые действия в секторе Газа, пока все цели операции не будут достигнуты, заявил на встрече с военными премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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Израиль намерен продолжать операцию "Железные мечи" в секторе Газа, несмотря на растущее международное давление, в том числе со стороны Организации объединенных наций, требующей прекращения огня.

Конфликт угрожает безопасности палестинцев и израильтян на ближайшие годы или даже десятилетия, сказала в среду гуманитарный координатор ООН на палестинской территории Линн Хастингс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цели операции в секторе Газа будут достигнуты - группировка ХАМАС должна быть уничтожена, все заложники освобождены.

_"Эта война будет тяжелой. Но я признаю, и вы, конечно, тоже видите это в своих материалах, начало перелома._Мы намерены идти до конца и уничтожить эту группировку", - сказал израильский премьер на встрече с военными.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по Хан-Юнису и затапливать туннели ХАМАС в секторе Газа. Израильские СМИ сообщают, что в последнее время боевики стали реже вступать в прямые столкновения с военными ЦАХАЛ.

Сотрудники служб безопасности Израиля в координации с коллегами из Египта работают над предотвращением бегства лидеров ХАМАС из сектора Газа. Предпринимаются совместные усилия по недопущению вывоза заложников, удерживаемых ХАМАС, в третьи страны.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с начала боевых действий в секторе погибли 18 608 человек, более 50 тысяч получили ранения.

Представители ООН заявляют, что в Газе распространяются инфекционные заболевания, при этом менее трети больниц функционируют лишь частично, убежища переполнены, а подавляющему большинству людей не хватает продуктов питания и воды.