ЦАХАЛ: туннель ХАМАС и убитые заложники в "Аш-Шифе"

By Euronews

Израильская армия заявляет, что боевики привозили заложников в больницу "Аш-Шифа", часть из них была убита. Также на территории медкомплекса, как утверждается, был обнаружен подземный туннель

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ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, видно, как боевики привозят заложников в больницу "Аш-Шифа" 7 октября и через несколько дней после этого. Даниэль Хагари, официальный представитель ЦАХАЛ, пояснил, что некоторые из них были опознаны, упомянув среди пленников "одного из Непала, одного из Таиланда".

ЦАХАЛ также утверждает, что в больнице были убиты нескольких израильтян. В частности речь идет о 19-летней военнослужащей Ноа Марсиано, которая была легко ранена, взята в плен, доставлена в больницу и убита прямо там. Ее тело было найдено недалеко от "Аш-Шифы" на прошлой неделе, как и еще одной погибшей израильской заложницы.

С начала наземной операции на севере Газы ЦАХАЛ потерял 65 своих военных.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что его саперам удалось обнаружить туннель глубиной 10 и длиной 55 метров под госпиталем. "Вход в туннель содержит различные защитные механизмы, такие как взрывоустойчивая дверь с отверстием для стрельбы, чтобы ХАМАС мог заблокировать вход израильским силам", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Палестинские медики, работавшие в "Аш-Шифе", категорически отрицают, что ХАМАС вел какую-либо деятельность в медицинском комплексе. По их словам, там находились израильтяне, которые превратили объекты в военный лагерь, "вандализируя и уничтожая" оборудование.

В ночь на понедельник израильская армия продолжила бои на севере Газы. Палестинский минздрав заявляет о жертвах и раненых в результате ударов ЦАХАЛ по "Индонезийской больнице" и соседней "Кувейтской школы" в районе Бейт-Лахии.

Источники в ХАМАС, цитируемые СМИ, утверждают, что число погибших среди палестинцев превысило 13 000 человек, в том числе 5500 детей и 3500 женщин. Кроме того, в ходе обстрелов и боевых действий ранения получили около 30 000 палестинцев.