В 2023 году мировой спрос на уголь достигнет новой рекордной отметки в 8,5 млрд тонн, но в ближайшие годы начнёт снижаться, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства в новом докладе.

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Мировой спрос на уголь в 2023 году достигнет рекордного уровня, сообщает Международное энергетическое агентство.

Согласно новому докладу экспертов агентства, опубликованному в пятницу, рост спроса на уголь в глобальном масштабе составит почти 1,5%, впервые превысив показатель в 8,5 млрд тонн.

Больше всего ископаемого топлива используют в Азии. Китай увеличил потребление почти на 5%, а Индия на 8% по сравнению с 2022 годом.

При этом в докладе отмечается, что спрос на уголь значительно различается в развивающихся и развитых странах. В последних его использование снизилось примерно на 20%. Значительная доля глобальных выбросов СО2 связана с производством электроэнергии и тепла путем сжигания ископаемых видов топлива.

Однако есть и хорошие новости. Эксперты прогнозируют, что пик мирового спроса на уголь, нефть и газ придется на ближайшие годы, после чего начнётся снижение благодаря "значительному расширению мощностей возобновляемых источников энергии".

"Мы несколько раз фиксировали снижение мирового спроса на уголь, но оно было кратковременным, его причиной - чрезвычайные события, такие как крах СССР и пандемия COVID-19", - отмечает директор агентства по энергетическим рынкам и безопасности Кэйсукэ Садамори.

По его словам, в этот раз снижение спроса на уголь будет носить более структурный характер, благодаря "серьёзному и устойчивому распространению технологий чистой энергии". Во многом это будет зависеть от развития возобновляемых источников энергии в развивающихся странах.

Для достижения климатических целей, отмечает Садамори, "необходимы гораздо большие усилия".