Причиной гибели журналиста Reuters на юге Ливана стал выстрел ЦАХАЛ - СМИ

By Euronews

Журналисты обнародовали результаты расследования обстоятельств гибели корреспондента Reuters на юге Ливана.

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Причиной гибели репортера агентства Reuters Иссама Абдаллы на юге Ливана 13 октября скорее всего стал удар израильского танка. К такому выводу пришли проводившие расследование журналисты.

Они указывают, что Абдалла погиб от 120-мм танкового снаряда, "используемого исключительно израильской армией в этом регионе". В результате инцидента ре нения получили шесть представителей СМИ - корреспонденты Reuters и AFP. Фотограф Кристина Асси в результате взрыва потеряла ногу.

Кристина Асси, фотограф:"Вокруг нас не было ни ХАМАС, ни Хезболлах, никого не было. Мы были просто группой журналистов, выполняющих свою работу. И на нас напал Израиль дважды, а не один раз, в результате чего мне ампутировали ногу".

Израильские военные заявили, что сожалеют о смерти журналиста. Они сообщили, что расследуют обстоятельства произошедшего, но не признали ответственность.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильская армия и группировка Хезболлах неоднократно вступали в перестрелку в районе ливанской границы.