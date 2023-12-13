Сунак защитил в Палате общин свой законопроект об высылке мигрантов в Руанду

By Euronews

Премьеру удалось избежать мятежа в рядах своей партии и добиться одобрения во втором чтении своего законопроекта о мигрантах

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак избежал мятежа в рядах однопартийцев-тори и добился одобрения Палатой общин во втором чтении своего законопроекта об отправке мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище — 313 голосов "за", "против" — 269.

Правительство утверждает, что эта схема призвана удержать мигрантов от пересечения Ла-Манша на небольших лодках — то, что Сунак и его кабинет сделали одним из своих приоритетов.

Договор, который я подписал на прошлой неделе, снимает вопрос о безопасности Руанды. Он закладывает основу для прекращения карусели юридических проблем, которые подвергали сомнению волю парламента и обесценивали эту стратегию, эту Палату общин и желание британского народа Джеймс Клеверли министр внутренних дел Великобритании

Защищая свои планы по высылке мигрантов, Сунак написал:

"Британский народ должен решать, кому приезжать в эту страну, а не преступные группировки или иностранные суды. Именно это и обеспечивает данный законопроект.

Тем временем проситель убежища на борту баржи Bibby Stockholm, на которой размещены мигранты у побережья Дорсета в Великобритании, предположительно, покончил с собой.

Судно, представляющее фактически трехэтажное здание, вмещает до 500 человек, ожидающих получения статуса беженца.