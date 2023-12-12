Антисемитский инцидент в польском Сейме

Депутат польского Сейма от ультраправой партии погасил ханукальные свечи в зале заседаний при помощи огнетушителя. Это произошло во время слушаний, посвещённых вопросу доверия новому правительству Дональда Туска.

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Голосование о доверии новому правительству Польши было сорвано из-за скандального инцидента.

Во время заседания Сейма член ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун схватил огнетушитель и загасил ханукальные свечи, выставленные в зале по случаю еврейского праздника. Охране пришлось эвакуировать людей из здания.

Позже свечи были зажжены снова. Но парламентские слушания пришлось отложить.

Спикер СеймаШимон Головня назвал этот поступок “грубым, агрессивным и глупым” и отстранил Брауна от заседания. Он пообещал также сообщить о произошедшем в прокуратуру. "Польша - это дом для всех религий", - добавил Головня.

Евроскептик, придерживающийся пророссийских взглядов, Браун известен своими антисемитскими высказываниями. В прошлом он даже утверждал, что существует заговор с целью превратить Польшу в "еврейское государство".

Осудил инцидент как "позорный" и новый премьер-министр Дональд Туск. К нему присоединились депутаты от всех партий, кроме "Конфедерации свободы и независимости".

Туск был избран на свой пост в понедельник. А во время инаугурационной речи перед парламентариями во вторник он пообещал оказать давление на Запад, чтобы тот продолжил помогать Украине. Также в его программе значатся пункты о восстановлении демократических стандартов в странеи разблокировании финансирования из фондов Европейского союза.

Позже стало известно, что депутаты Сейма возобновили заседание. На нём депутаты нижней палаты парламента вынесли вотум доверия кабинету министров, сформированному Туском.

Новое правительство будет приведено к присяге президентом Анджеем Дудой в среду.