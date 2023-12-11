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Срочная новость. Премьер Польши Моравецкий проиграл голосование о доверии парламента

Премьер Польши Моравецкий проиграл голосование о доверии парламента
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Голосование в Сейме положило конец восьмилетнему правлению правоконсервативной партии "Право и справедливость". Теперь право на формирование правительства переходит к центристам во главе с Дональдом Туском.

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Дональд Туск официально выдвинут на пост премьер-министра Польши после того, как нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий проиграл голосование о доверии в Сейме.

Формально октябрьские выборы выиграли правоконсерваторы из "Права и справедливости" (194 места), но коалиция оппозиционных проевропейских сил во главе с Туском – "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Левицы" – получила 248 мандатов. 

Инициатива по назначению премьера перешла к депутатам, большинство которых поддерживают Туска.  

Во вторник утром назначенный премьер премьер представит свою программу и состав правительства, после этого ему будет вынесен вотум доверия.

Последним шагом в формировании правительства станет приведение к присяге президентом Анджеем Дудой, которое может состояться в среду.

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