Война между Израилем и ХАМАС: ожесточенные бои в Хан-Юнисе

By Euronews

Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, сообщил новые данные о погибших палестинцах. Бои в секторе Газа, заявлет ООН, препятствуют поставкам гуманитарной помощи.

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С начала войны между Израилем и ХАМАС погибло 17 тысяч 177 палестинцев. За последние сутки - 350 человек. 1900 получили ранения. Об этом заявило министерство здравоохранения Газы, подконтрольное исламистской группировке ХАМАС.

Рафах, юг сектора Газа, жители разбирают завалы ЦАХАЛ ведет борьбу с палестинскими боевиками практически на всей территории анклава. Жители города Рафах на юге сектора Газа в четверг разбирали завалы после того, как израильские силы дважды за ночь нанесли удар по этому району.

"Это было прямое попадание. Люди шли по улице. Никакого предупреждения не было. Мы не видели ничего, кроме этого удара по нашим домам без предупреждения", - говорит житель Рафаха.

Представители ЦАХАЛ сообщили о точечном рейде в Джабалии на севере анклава, где был выявлен объект ХАМАС и боях в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В рамках оперативной деятельности в Хан-Юнисе, говорится в заявлении израильской армии, были атакованы десятки боевиков и террористических объектов.

Эти кадры сняты в городе Дейр-эль-Балах в центре анклава. Сотни палестинцев стоят в очереди у распределительного центра ООН, ожидая получить продукты питания и воду. Бои между ХАМАС и израильскими военными в секторе Газа, заявляет ООН, препятствуют поставкам гуманитарной помощи.