"Не плясать под дудку Брюсселя": в Венгрии открылись консультации по европейским вопросам

By Euronews

В Венгрии начались национальные консультации по спорным вопросам с ЕС - граждан страны призывают не плясать под дудку Урсулы фон дер Ляйен

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Правительство Венгрии запустило очередную серию национальных консультаций. На этот раз они призваны выяснить позицию венгерских граждан по критически важным вопросам отношений с Брюсселем. В анкете содержатся утверждения и предположения, обвиняющие Евросоюз в навязывании венгерскому правительству плохой политики.

Один из венгерских политологов заявил Euronews, что эта кампания носит явно коммуникационный характер и направлена на реализацию политической программы Виктора Орбана, в частности - на подготовку к европейским выборам.

Гергей Ражнаи, Университет Корвина: "Вся эта коммуникационная кампания явно направлена на то, чтобы показать, что именно Европейский Союз препятствует тому, чтобы в Венгрии все шло хорошо. Везде есть инфляционный кризис, особенно в Венгрии, есть и другие проблемы. Очевидно, что каждое правительство хочет отвести эти проблемы от себя, и венгерское правительство пытается обвинить в этом, в том числе, и Европейский Союз".

В преддверии кампании партия Орбана "Фидес" установила по всей стране плакаты, на которых изображены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый глава фонда "Открытое общество" Александр Сорос, сын скандально известного миллиардера Джорджа Сороса. Таким образом гражданам страны намекают на то, что они связаны, и призывают "Не плясать под их дудку".

Представитель Еврокомиссии заявил, что политика Брюсселя приносит венграм пользу.

Эрик Мамер, пресс-секретарь Еврокомиссии: "Мы верим в интеллект венгерской общественности, примерно десяти миллионов венгерских граждан, которые живут не только в Венгрии, но и в Европейском Союзе. Мы совершенно уверены в том, что они могут принять собственное решение на основе объективной информации, которую мы предоставляем".

Венгрия находится в конфликте с другими странами-членами и Брюсселем по целому ряду вопросов: война в Украине и отношения с Россией, миграция, верховенство закона. Из-за этого Евросоюз блокирует выделение ей средств из общих фондов. После июньских выборов в Европарламент Будапешт примет председательство в ЕС.