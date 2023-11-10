Украина усиливает присутствие на левом берегу Днепра

Украинские войска расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, войска РФ продолжают накапливать силы для поддержания наступательных действий в районе Авдеевки.

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Российское военное командование, вероятно, будет испытывать трудности в переброске боеспособных сил и средств в ответ на продолжающиеся украинские операции в восточной части Херсонской области, говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" утверждают, что украинские войска установили контроль над новыми позициями в Крынках - 30 км от города Херсона и провели наступательные операции в направлении российских позиций к югу и юго-западу от Крынок, продвинувшись, по некоторым данным, до лесных массивов к югу от этого населенного пунтка.

Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ также атаковали в районе Поймы, в 12 км от Херсона - недалеко от Песчановки и Подстепного - и пытаются занять позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

ISW ссылается на украинских военных наблюдателей, которые утверждают, что украинские войска установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского автомобильного моста севернее Олешек.

Российскому командованию, скорее всего, будет сложно перебросить эффективные в боевом отношении силы и средства в ответ на продолжающиеся операции украинских войск в Херсоне, одновременно ведя боевые действия в Запорожье и поддерживая другие наступательные действия в Восточной Украине.

По сообщениям, войска РФ продолжают накапливать силы для поддержания наступательных действий в районе Авдеевки, а также в Харьковской и Луганской областях.

Любая потенциальная передислокация войск РФ на херсонском направлении, вероятно, ухудшит способность России поддерживать эти другие операции.