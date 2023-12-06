Драконовские законы и репрессии вынуждают представителей российского ЛГБТ-сообщества покидать страну - тех же, кто не может сбежать, ждет все более мрачная участь.

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"Я и мои друзья определенно ощущаем очень острую неуверенность и изоляцию", - говорит София Агапова, представительница ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга. "Буквально каждый шаг может привести к уголовному делу".

"Это как новый ковидный карантин: лучше сидеть дома", - сказала она Euronews по СМС.

В минувшие выходные в ночных клубах, барах и саунах в центре Москвы прошли полицейские рейды. Эта жесткая акция, в ходе которой людей заставляли лечь лицом вниз, произошла через день после того, как высший суд России запретил "международное ЛГБТ-движение", заявив, что оно является "экстремистским".

И это при том, что никакого ЛГБТ-движения формально не существует.

Хотя Агапова уже пыталась уехать из РФ после вторжения в Украину в феврале 2022 года, теперь она надеется, что на этот раз ей-таки удастся покинуть Россию в ближайшее время.

"Просто это очень сложно сделать, если вы не очень богаты или не являетесь специалистом в области информационных технологий", - говорит она. "Я не собираюсь просить убежища, поскольку, на мой взгляд, это крайняя мера. Мой дом не разрушен бомбой, и я не ЛГБТ-активистка, которую могут посадить в тюрьму".

Нападки на права ЛГБТ в России - далеко не новость.

"Я не был удивлен этим решением", - сказал профессор Ричард Моул, директор Школы славянских и восточноевропейских исследований UCL. "Когда дела у российского правительства идут плохо, ему нужно отвлечь" население от проблем.

Активисты ЛГБТ+ держат плакат с надписью "Гомофобия - религия хулиганов" во время акции протеста против гомофобии на Красной площади в Москве, Россия, 2013 г. Evgeny Feldman/Copyright 2013 The AP. All rights reserved

Он приводит длинный список примеров. После протестов в связи с переизбранием Владимира Путина в 2013 году в Москве был принят весьма противоречивый закон о "гей-пропаганде".

Названный Human Rights Watch (HRW) "классическим примером политической гомофобии", он запрещает информировать детей об отношениях лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

В 2022 году, когда война на Украине "пошла не очень хорошо", Путин распространил действие закона на все возрасты и увеличил штрафы для нарушителей до 400 000 рублей (€4 000), напоминает Моул.

Многие ЛГБТ-россияне, имеющие связи, деньги и образование, уехали на Запад, но это касается не всех. Те, кто не имеет таких преимуществ, сталкиваются с усилением репрессий со стороны государства.

"Против нас могут использовать наши посты в социальных сетях", - говорит Агапова, отмечая, что теперь она спешно удаляет фото с прайдов, которые она посещала в прошлом - "на всякий случай".

"Людей уже арестовывали за высказывание своих политических мнений, и, скорее всего, это продолжится с "экстремистскими мнениями", которыми делятся в Twitter", - опасается она.

Признавая это "государственное насилие", Чарли Уокер, социолог России из Саутгемптонского университета, рассказывает о том, как анти-ЛГБТ-политика подпитывает гомофобный вигилантизм.

Он рассказывает о случаях, когда мужчины притворяются геями в приложениях для знакомств и, выманив другого мужчину на встречу, убивают его во имя "защиты России", или о пьяных драках, в которых убивают представителей ЛГБТ-сообщества - государство же смотрит на эти преступления сквозь пальцы.

Центр независимых социальных исследований обнаружил, что за пять лет после принятия закона уровень насилия в отношении ЛГБТ+ в России вырос примерно в два раза.

"Это уже небезопасно, потому что нападающим или доносчиком может оказаться любой. С начала 2022 года люди вообще стали более враждебными", - сказала Агапова в интервью Euronews.

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"Такого в моей жизни еще не было".

"Гомосексуальность - это западная болезнь".

Мрачная ситуация вынуждает людей уходить в подполье.

Молодые ЛГБТ-россияне чувствуют повышенную социальную изоляцию и отчуждение из-за своей сексуальной ориентации, говорится в докладе HRW, где также отмечается рост преследований, издевательств и дискриминации со стороны сверстников.

"Это нормально для человека - искать любовь всей своей жизни, искать свою вторую половинку. Однако сейчас безопаснее оставаться в одиночестве, - говорит Агапова, - многие знакомые пары вынуждены быть очень, очень осторожными на публике и притворяться "друзьями" даже чаще, чем раньше".

"Лично я, наверное, не буду заводить новые отношения, пока не уеду из страны", - продолжает она.

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Все эти проблемы усугубляются тем, что в России нет антидискриминационных законов, а значит, людей могут уволить или выгнать из жилья из-за их сексуальной ориентации.

FILE - Сотрудники российской полиции задерживают активиста движения за права геев с флагом во время попытки провести гей-парад в Москве, Россия, воскресенье, 27 мая 2012 года. Mikhail Metzel/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

По мнению социолога Уокера, Путин в конечном счете продвигает этот ультраконсерватизм, чтобы укрепить свою власть.

По его словам, российский лидер ссылается на повышенную видимость ЛГБТ-сообщества на Западе, чтобы доказать, что российское общество и традиции находятся в осаде западных ценностей.

"ЛГБТ используются как символ иностранной угрозы", - объясняет Уокер, - "Частью общей кампании на легитимизацию путинского режима становится защита особого статуса России как уникальной культуры, которой угрожает то, что он считает аморальным политическим и культурным развитием на Западе".

"Это популистский шаг", - добавил он.

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Поскольку гомосексуальность в России была легализована в 1993 году, причины, по которым подобные анти-ЛГБТ настроения находят отклик у некоторых людей, заключаются в том, что появление этого сообщества "тесно связано" с экономическим крахом и распадом Советского Союза в 90-е годы - плюс сказываются и православные религиозные настроения, объясняет Моул.

"Ужасная радужная чума"

По мере того как война в Украине затягивается, эксперты, с которыми беседовал Euronews, опасаются, что Москва будет упрочивать свою гомофобию и усиливать авторитаризм.

"Единственный способ изменить ситуацию - это покончить с режимом Путина", - утверждает Уолкер.

Между тем, Моул также опасается, что Путин не остановится на достигнутом. Он сказал Euronews, что Россия, скорее всего, будет проводить более дискриминационную политику, поскольку в 2024 году предстоят президентские выборы.

"Путин - человек изобретательный", - сказал он, предположив, что следующим шагом может стать изъятие детей у ЛГБТ-родителей или повторная криминализация гомосексуальности.

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"Я не уверен, что он будет делать после этого".