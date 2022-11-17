Украина: война и зима

Первые зимние снега усугубили трудности и проблемы, стоящие перед Украиной. Города по всей стране изо всех сил пытаются поддерживать электро- и водоснабжение после российских авиаударов. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в только что освобождённом Херсоне. Продовольственная помощь и медикаменты прибывают постоянно, но спрос растёт по мере возвращения людей.

Об увеличении объёмов гуманитарной помощи Евросоюза Украине заявил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич:

"Зима уже почти наступила, и это главный приоритет, когда мы говорим о гуманитарной помощи. Мы уже несколько месяцев назад отдавали приоритет подготовке к зиме, и теперь эти потребности, связанные с приближающимися холодами, стали ещё более очевидными после систематического разрушения Россией жизненно важной инфраструктуры в Украине".

Задача восстановления электроснабжения Херсона и других городов трудна и опасна: российские войска заминировали территории вокруг критически важных объектов инфраструктуры. После освобождения Херсона в городе несколько дней царила эйфория, но теперь она уступила место суровой реальности и повседневной кропотливой работе по решению задач повседневного выживания.