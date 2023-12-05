Израиль "агрессивно" действует на юге Газы, призвал жителей Хан-Юниса покинуть город

By Euronews

Израиль продолжает расширять масштабы сухопутной операции против ХАМАС в Газе и призвал жителей второго по величине города Хан-Юниса на юге эвакуироваться

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Израиль продолжает расширять масштабы сухопутной операции против ХАМАС в Газе.

По словам представителя ЦАХАЛ, их военные двигаются от здания к зданию и от туннеля к туннелю, избегая заминированных территорий.

Армия обороны Израиля заявила, что предпринимает "агрессивные" действия на юге сектора.

В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес ряд интенсивных ударов и направил десятки танков в район второго по величине города Хан-Юниса. Сообщается о десятках убитых и раненых. Военные призывают мирных жителей покинуть город в целях собственной безопасности.

После дня интенсивных бомбардировок в больницу "Аль-Насер" поступают раненые.

Ситуация там и в других близлежащих медучреждениях была охарактеризована председателем Международного комитета Красного Креста как "хаотичная".

Мирьяна Сполярич-Эггер, председатель МККК:

— Я только что посетила Европейскую больницу Газы, и то, что я там увидела, не поддается никакому описанию. Больше всего меня потрясли дети с ужасными травмами и в то же время потерявшие своих родителей, за которыми некому присмотреть.

Освобожденные из плена ХАМАС, брат и сестра Итай и Майя Регев, были встречены ликующей толпой в родном городе Герцлия.

Они были захвачены при попытке бегства с музыкального фестиваля SuperNova и вошли в список более 100 заложников, подлежащих обмену в рамках недельного перемирия с ХАМАС.