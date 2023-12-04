Израиль расширяет наземное наступление в Газе

By Euronews

Наземное наступление Израиля распространилось на все районы Газы. ЦАХАЛ призвал к дополнительной эвакуации населения на юге. В сектор направляется председатель Международного комитета Красного Креста

РЕКЛАМА

Наземное наступление Израиля распространилось на все районы Газы.

Израильские военные приказали провести дополнительные эвакуации на многолюдном юге, пообещав, что операции против ХАМАС будут не менее разрушительными, чем на севере.

Но палестинцы говорят, что им некуда податься на изолированной территории.

После призыва Израиля к мирным жителям покинуть север в первые дни войны большая часть из более чем двухмиллионного населения Газы теснится на юге.

ООН предупреждает, что больницы в секторе переполнены.

Министерство здравоохранения Газы утверждает, что после возобновления боевых действий в пятницу погибли или получили ранения сотни людей. Большинство из них, по словам министерства, дети, и они все еще находятся под завалами.

Международное сообщество продолжает оказывать давление на Израиль с требованием защитить гражданское население.

По словам военных, их авиация наносит удары исключительно по целям ХАМАС, включая командные центры и склады оружия.

Кроме того, как ожидается, председатель международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прилетит в Египет, откуда намерена проследовать в сектор Газа.

Цель ее приезда - договориться с руководством ХАМАС о посещении израильских заложников и передачи им лекарств.