ЕС гарантирует Киеву поддержку

By Euronews

Страны Евросоюза увеличат расходы на подготовку украинских солдат для борьбы с Россией в четыре раза. На обучение планируется потратить 200 млн евро. К настоящему моменту для службы на передовой обучено 34 000 украинских солдат

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Страны Евросоюза увеличат расходы на подготовку украинских солдат для борьбы с Россией в четыре раза. На обучение планируется потратить 200 млн евро.

К настоящему моменту для службы на передовой обучено 34 000 украинских солдат. Таким образом, Евросоюз стал крупнейшим организатором подготовки украинских военных.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, что с наступлением зимы Украина нуждается в еще большей поддержке Евросоюза.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам:

- Я знаю, что мы должны все делать больше и быстрее, потому что Путин наверняка воспользуется зимой, чтобы продолжить террор мирных жителей Украины и нанести удар по ее энергетической инфраструктуре.

Жители прифронтовых районов Украины готовятся к российским ударам и обустраивают подземные пункты сбора, которые позволят им обеспечить доступ к предметам первой необходимости, таким как вода, тепло и электричество.

В одном из подвалов города Гуляйполе жители могут бесплатно получить еду, постирать вещи, принять душ или просто отдохнуть и посмотреть фильм в отапливаемом помещении.

Тем временем жена начальника военной разведки Украины была отравлена и сейчас проходит курс лечения в больнице.

Муж Марианны Будановой Кирилл Буданов возглавляет украинскую военную разведку ГУР, которая принимает активное участие в тайных операциях против российских войск с момента вторжения в Украину в 2022 году.