Гита Гопинат: "Геоэкономическая фрагментация становится всё более реальной"

By Olivia Stroud

Её называют одним из самых влиятельных учёных в области международной макроэкономики. Euronews встретился с Гитой Гопинат в Берлине, где ей вручали премию Бернарда Хармса. По словам эксперта, война в Украине изменила мировую торговлю, а ЕС находится в уязвимом положении.

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До работы в Международном валютном фонде она сделала выдающуюся академическую карьеру. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат была удостоена премии Бернхарда Хармса, присуждаемой в этом году Кильским институтом мировой экономики.

В беседе с Euronews она указала на "фрагментацию" мировой торговли на фоне войны в Украине.

"Представим, что все страны, скажем, разделятся на два блока и что между ними буквально не будет вестись торговля. Мы смоделировали, каким будет эффект от этого: это приведёт к сокращению глобального ВВП примерно на 7%. Это очень большая цифра, это всё равно что потерять экономики Японии и Германии", – отмечает эксперт.

"Геоэкономическая фрагментация" (ГЭФ) касается торговли, финансов и технологий. И некоторые игроки подвержены большему риску, чем другие.

"Я думаю, что Европейский союз весьма уязвим перед риском фрагментации, потому что он очень открыт для внешней торговли, – говорит Гита Гопинат. – На самом деле ЕС более открыт, чем Китай. Он более открыт, чем США".

В отчётах МВФ говорится, что доля торговли за пределами ЕС в 2021 году составляла более 40 %, превышая аналогичный показатель США и Китая, несмотря на примерно одинаковый размер экономики.

Но что может сделать Европейский союз, чтобы обезопасить себя?

Преимущества укрепления единого рынка заключаются в том, что это позволит ЕС получить гораздо больше капитала для инвестиций в очень важные процессы, включая "зеленый" переход, включая цифровизацию. Всё это требует больших инвестиций. Поэтому, если у вас есть союз рынков капитала и банковский союз, это высвободит средства, которые необходимы для повышения производительности труда, для осуществления "зелёных" преобразований. От этого выигрывают все. Гита Гопинат первый заместитель директора-распорядителя МВФ

В МВФ считают, что, помимо укрепления единого рынка ЕС, блок 27 стран можно обезопасить, отстаивая многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.