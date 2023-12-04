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Гита Гопинат: "Геоэкономическая фрагментация становится всё более реальной"

Гита Гопинат дала интервью Euronews по случаю вручения ей премии германского Института мировой экономики.
Гита Гопинат дала интервью Euronews по случаю вручения ей премии германского Института мировой экономики. Авторское право AP Photo/Esteban Felix
By Olivia Stroud
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Её называют одним из самых влиятельных учёных в области международной макроэкономики. Euronews встретился с Гитой Гопинат в Берлине, где ей вручали премию Бернарда Хармса. По словам эксперта, война в Украине изменила мировую торговлю, а ЕС находится в уязвимом положении.

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До работы в Международном валютном фонде она сделала выдающуюся академическую карьеру. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат была удостоена премии Бернхарда Хармса, присуждаемой в этом году Кильским институтом мировой экономики. 

В беседе с Euronews она указала на "фрагментацию" мировой торговли на фоне войны в Украине.

"Представим, что все страны, скажем, разделятся на два блока и что между ними буквально не будет вестись торговля. Мы смоделировали, каким будет эффект от этого: это приведёт к сокращению глобального ВВП примерно на 7%. Это очень большая цифра, это всё равно что потерять экономики Японии и Германии", – отмечает эксперт.

"Геоэкономическая фрагментация" (ГЭФ) касается торговли, финансов и технологий. И некоторые игроки подвержены большему риску, чем другие.

"Я думаю, что Европейский союз весьма уязвим перед риском фрагментации, потому что он очень открыт для внешней торговли, – говорит Гита Гопинат. – На самом деле ЕС более открыт, чем Китай. Он более открыт, чем США".

В отчётах МВФ говорится, что доля торговли за пределами ЕС в 2021 году составляла более 40 %, превышая аналогичный показатель США и Китая, несмотря на примерно одинаковый размер экономики.

Но что может сделать Европейский союз, чтобы обезопасить себя?

Преимущества укрепления единого рынка заключаются в том, что это позволит ЕС получить гораздо больше капитала для инвестиций в очень важные процессы, включая "зеленый" переход, включая цифровизацию. Всё это требует больших инвестиций. Поэтому, если у вас есть союз рынков капитала и банковский союз, это высвободит средства, которые необходимы для повышения производительности труда, для осуществления "зелёных" преобразований. От этого выигрывают все.
Гита Гопинат
первый заместитель директора-распорядителя МВФ

В МВФ считают, что, помимо укрепления единого рынка ЕС, блок 27 стран можно обезопасить, отстаивая многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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