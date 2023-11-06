Сенат Франции приступил к обсуждению спорного законопроекта об иммиграции

Французские сенаторы начали рассмотрение законопроекта об иммиграции, в котором, в частности, предлагается ускорить процесс депортации мигрантов, но легализовывать тех, кто занят в отраслях, где не хватает рабочих рук.

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Десятки демонстрантов собрались у здания Сената Франции, где в понедельник началось обсуждение законопроекта об иммиграции.

Проект закона, вызвавший полемику в стране, предусматривает ускорение процесса депортации мигрантов. В него также включено положение, согласно которому нелегалы, уже занятые в сферах с дефицитом рабочих рук, могут получить вид на жительство.

Французские правые, опираясь на результаты опросов общественного мнения, требуют отмены права на полное государственное медицинское обслуживание, на которое могут претендовать нелегальные мигранты после трех месяцев пребывания на территории Франции.

"Этот законопроект, например, предполагает лишить людей государственной медпомощи... Но если иммигрант болен заразной болезнью, то под угрозой оказывается всё население. Здоровье иммигрантов - это и здоровье французского народа", - говорит пришедший на акцию протеста Абубакар Дембеле.

Правозащитные организации считают, что некоторые положения законопроекта нарушают права соискателей убежища.

"Чистое лицемерие этого правительства. С одной стороны, министр внутренних дел заявляет: "Мы будем депортировать нелегальных работников", а с другой - Министерство финансов, которое говорит: "Мы вполне довольны. Мы с удовольствием возьмем налоги и взносы на социальное страхование с работников, не имеющихвида на жительство, но подписавших трудовые договоры и получающих расчетные листки", - указывает глава неправительственной организации Singa Global Бенуа Амон.

Как ожидается, Сенат Франции будет рассматривать проект закона до 14 ноября, после чего он будет направлен в Национальную ассамблею.