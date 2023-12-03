Минздрав Сектора Газа: за сутки погибли 700 человек

По оценкам ООН, 75% жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

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Армия обороны Израиля продолжила проведение воздушной и наземной операции против боевиков ХАМАС в районе Хан-Юниса и Рафаха на юге Сектора Газа, а также в некоторых районах на севере.

По данным минздрава Газы, за последние сутки погибли не менее 700 человек, а с начала эскалации — боле 15 500, еще 40 тысяч человек получили ранения. Эти данные пока не прошли независимую проверку.

Боевики движений ХАМАС, "Исламский джихад" и "Хезболлах" проводят ракетные обстрел территории Израиля. На север Израиля 11 человек получили ранения, в т.ч. восемь военных.

По оценкам ООН, 75% жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. В воскресенье ЦАХАЛ расширил зону , подлежащую эвакуации, на Хан-Юнис и окрестности города. Ряд СМИ сообщили о начале сухопутной операции израильской армии.

Международный уголовный суд сообщил о намерении активизировать свои усилия по продвижению расследования возможных военных преступлений, совершенных участниками конфликта.

Армия обороны Израиля заявляет, что с начала операции в секторе Газа были обнаружены более 800 туннелей боевиков ХАМАС, более половины были уничтожены.

Правительство Катара в воскресенье сообщило, что продолжит посреднические усилия.чтобы добиться временного перемирия и полного прекращения огня.