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Минздрав Сектора Газа: за сутки погибли 700 человек

Родственники оплакивают погибших в больнице Хан-Юниса
Родственники оплакивают погибших в больнице Хан-Юниса Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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По оценкам ООН, 75% жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

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Армия обороны Израиля продолжила проведение воздушной и наземной операции против боевиков ХАМАС в районе Хан-Юниса и Рафаха на юге Сектора Газа, а также в некоторых районах на севере. 

По данным минздрава Газы, за последние сутки погибли не менее 700 человек, а с начала эскалации — боле 15 500, еще 40 тысяч человек получили ранения. Эти данные пока не прошли независимую проверку. 

Боевики движений ХАМАС, "Исламский джихад" и "Хезболлах" проводят ракетные обстрел территории Израиля. На север Израиля 11 человек получили ранения, в т.ч. восемь военных. 

По оценкам ООН, 75% жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. В воскресенье  ЦАХАЛ расширил зону , подлежащую эвакуации, на Хан-Юнис и окрестности города. Ряд СМИ сообщили о начале сухопутной операции израильской армии. 

Международный уголовный суд сообщил о намерении активизировать свои усилия по продвижению расследования возможных военных преступлений, совершенных участниками конфликта. 

Армия обороны Израиля заявляет, что с начала операции в секторе Газа были обнаружены более 800 туннелей боевиков ХАМАС, более половины были уничтожены. 

Правительство Катара в воскресенье сообщило, что продолжит посреднические усилия.чтобы добиться временного перемирия и полного прекращения огня.

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