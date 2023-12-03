Реконструкция битвы под Аустерлицом: рекордное число участников благодаря фильму Ридли Скотта

By Jiri Skacel

В Чехии состоялась самая масштабная с 2015 года реконструкция "битвы трёх императоров". При чём тут новый фильм "Наполеон"?

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Более 10 000 зрителей не побоялись мороза и пришли посмотреть на ежегодную реконструкцию исторической битвы при Аустерлице в районе поселка Тварожна под Брно в чешской Моравии.

Девятичасовое сражение вошло в историю как "битва трёх императоров", в ходе которого 2 декабря 1805 года 60-тысячная армия Наполеона одержала знаменитую победу над российскими и австрийскими войсками.

Как говорят организаторы, в реконструкции сражения в этом году приняли участие 1200 военных из 15 стран, а также были доставлены 25 старинных орудия и 60 лошадей.

Для местных жителей воссоздание одной из самых известных побед наполеоновской Франции не является прославлением противоречивой фигуры императора. Они уверены, что реконструкция способствует распространению знаний об общей европейской истории. Особенно это важно в свете недавних событий, таких как полномасштабное вторжение России в Украину.

Ежегодная традиция, совпавшая с выходом скандального фильма

В этом году в Чехии собралось гораздо больше зрителей, чем обычно, отчасти из-за премьеры исторического фильма Ридли Скотта о Наполеоне Бонапарте.

Несмотря на успех в прокате, картина вызвала волну негативных отзывов со стороны французских кинокритиков и парижских эстетов. Некоторые чешские историки также высказали свои сомнения по поводу фильма.

Якуб Самек – историк и один из организаторов мероприятия. Недавно он опубликовал собственное исследование о французском императоре.

"Ридли Скотт взял за основу фильма легенду, которую Наполеон распространил в пропагандистских целях сразу после битвы. Один из подобных рассказов гласит, что русские отступали через замёрзшие пруда, а лёд треснул под тяжестью пушек, и тысячи солдат погибли", – поясняет он.

"Это масштабная по охвату картина, - считает один из участников "сражения" Марк Шнайдер, - в ней нашли отражение многие драмы, но, к сожалению, там не хватает точности в историческом контексте".

Критики, в частности, недовольны тем, что режиссер "изменил" географию Аустерлицкого сражения, сделав из винодельческой равнины горный пейзаж, поместил военные палатки туда, где их никогда не было, а также "утопил" русские отряды в замерзших водоемах.

Из Моравии передаёт корреспондент Euronews Иржи Скацел:

"В следующем году организаторы реконструкции хотят пригласить самого Ридли Скотта, чтобы режиссёр смог увидеть, как, вероятно, выглядела знаменитая битва".