Феминистка вместо Наполеона

Статую Наполеона, стоявшую в центре французского Руана, сняли для реставрации, но вернётся ли она на своё место перед ратушей, где стоит с 1865 года? ? Мэр города социалист Николя Мафйер-Росиньоль выступил с предложением заменить памятник императору скульптурным изображением активистки-феминистки Жизель Халими, скончавшейся в июле прошлого года в возрасте 93 лет.

_"По всей Франции в публичном пространстве женщины преставлены лишь в 5% случаев, справдливо ли это? Разве они составляют всего 5% человечества?" _ - говорит градоначальник.

Жизель Халими, адвокат и французский политический деятель, посвятила свою жизнь борьбе за права женщин. Она родилась в скромной семье в Тунисе, а известность получила во время нашумевшего судебного процесса 1972 года, добившись оправдания несовершеннолетней девушки, которую судили за аборт после изнасилования. При всем своеём уважении к Халими, с мнением мэра согласны далеко не все:

"Это часть нашей памяти, нашей истории, эта статуя. Важен не столько персонаж, сколько тот факт, что этот памятник был там устанровлен, что он сделан из бронзы битвы при Аустерлице", - возмущается историк Жак Танги.

"А почему нам не сделать и то, и другое? Можно поставить памятник Жизель Халими в другом месте - а Наполена оставить на своём", - предлагает житель Руана.

Столкнувшись с противостоянием и протестами, мэр Руана подчеркнул, что речь не идет о «низвержении» Наполеона, который действительно заслуживает пьедестала. Но, может быть, в другом месте - например, на острове Лакруа на Сене. Консультации с гражданами по этому вопросу были начаты в прошлую субботу по случаю Дней наследия.