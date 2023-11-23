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Французы приняли фильм "Наполеон" неоднозначно

Кадр из фильма
Кадр из фильма Авторское право "Наполеон", Ридли Скотт
By Euronews
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Мнения французских зрителей после просмотра эпического фильма Ридли Скотта разделились - многие указывают на исторические неточности

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Если англоязычные критики в основном хвалят новый блокбастер Ридли Скотта, то французские зрители выражают смешанные чувства после просмотра "Наполеона".

После показа в Фонтенбло, где когда-то находилась резиденция французского императора, одни назвали фильм "грандиозным".

Других разочаровали исторические неточности.

"Это дрянь! Нет, мне не понравилось, - возмущается этот молодой человек после просмотра. - Стыдно тратить столько денег на столь прекрасную постановку, чтобы рассказать столько ложных историй".

"Все начинается с огромной исторической ошибки: Бонапарт никогда не был свидетелем обезглавливания Марии-Антуанетты, - говорит этот мужчина. - И так весь фильм. А еще есть сцены, которые действительно не стоит показывать детям".

"Я была немного ошарашена изображением Наполеона в его личной жизни. Я не совсем так его представляла, но, в конце концов, что мы знаем? - делится впечатлениями эта женщина. - Но это великолепная картина. Давно я не видела такого грандиозного фильма".

Историю жизни Наполеона Бонапарта экранизировали неоднократно. И зачастую фильмы о нем сопровождались спорами о достоверности фактов.

"Он пришёл из ниоткуда. И завоевал всё", - гласит слоган к фильму Скотта. Хотя и с ним многие поспорят, особенно - в России.

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