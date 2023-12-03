Германия: рождественские ярмарки - мишень террористов

By Euronews

Еще один теракт - в городе Хельмстедте - предотвращен полицией

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Полиция задержала 20-летнего выходца из Ирака по подозрению в подготовке теракта в период рождественских праздников. Целью, по данным антитеррористического подразделения, могла стать рождественская ярмарка в Ганновере. Мужчина, как сообщают, был арестован 21 ноября в городе Хельмстедте, в Нижней Саксонии.

Несколькими днями ранее были задержаны два подростка (один - выходец из Афганистана, второй - из России, Чечни), которые планировали террористическое нападение на рождественский базар в Кёльне.

Рождественские ярмарки, популярные среди жителей Германии и туристов, сегодня называют в числе основных мишеней террористов. После смертельного нападения в 2016 году в Берлине полиция особенно пристально занимается вопросами безопасности предновогодних мероприятий.