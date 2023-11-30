ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Несмотря на смертоносную атаку в Иерусалиме и очередную вспышку насилия на Западном берегу, израильская армия объявила об освобождении ещё двух заложников.

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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт на переполненной автобусной остановке в Иерусалиме, в результате которого погибли 3 человека, ещё 16 – пострадали.

Палестинская группировка заявила, что устроившие стрельбу были членами её военизированного крыла – "Бригад Аль-Кассам".

Боевики также призвали к "усилению сопротивления" Израилю, не уточнив, относится ли это к оккупированному Западному Берегу или сектору Газа, где боевые действия пока приостановлены.

Полиция подтвердила, что двое нападавших были застрелены израильскими гражданами, у которых оказалось с собой оружие.

В полиции заявили, что стрелявших остановили два израильских солдата, которые не были на службе, и ещё один гражданин.

"Премьер-министр распорядился опечатать и снести дома двух террористов, совершивших сегодняшнее нападение в Иерусалиме, и провести масштабные аресты тех, кто поддерживал и направлял их", – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Дома предположительно находятся в Сур-Бахере – палестинской деревне на окраине Восточного Иерусалима.

Смертоносная атака произошла на седьмой день перемирия. В четверг также ожидается очередной раунд обмена заложников на заключённых. Стало известно, что представители Красного Креста уже передали ЦАХАЛ двоих израильтянок, которых удерживали в плену.

Вспышка насилия на Западном берегу

Власти Палестинской автономии заявили о гибели "от пуль израильтян" 25-летнего мужчины в долине реки Иордан. Ранее Минздрав в Рамаллахе сообщил, что 21-летний палестинец был убит "на рассвете" выстрелом в грудь во время освобождения заключенных из тюрьмы "Офер".

Таким образом число жертв с начала года на Западном берегу достигло 455 человек, в том числе 247 – с 7 октября.

По данным израильских СМИ, двое резервистов ЦАХАЛ были ранены на одном из КПП на Западном берегу, который пытался протаранить палестинский водитель.

Реакция Нетаньяху и его правительства на теракт в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля пообещал вооружить ещё больше гражданских лиц после смертоносной атаки в Иерусалиме.

"Правительство, которое я возглавляю, будет продолжать распространять оружие среди граждан. Это мера, которая снова и снова доказывает свою эффективность в войне против убийственного терроризма", – написал он в Telegram.

После встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном Нетаньяху вновь пообещал "уничтожить ХАМАС".

Министр национальной безопасности Израиля заявил, что стрельба на автобусной остановке "доказывает", что Израиль должен возобновить войну.

Итамар Бен-Гвир также подверг критике решение правительства продлить временное соглашение о прекращении огня с ХАМАС до утра пятницы.