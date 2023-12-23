Видео. "Мы хотим, чтобы они вернулись": жены мобилизованных с цветами у Кремлевской стены

Дюжина женщин в белых платках - жены, матери и спутницы мобилизованных российских солдат - возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду рядом с Кремлем. Этим они хотят почтить память солдат, погибших в Украине, а также потребовать возвращения мобилизованных близких.

После того как Путин объявил мобилизацию в сентябре 2022 года, рекордное число россиян - почти 70 процентов - заявили, что чувствуют себя "тревожно", по данным лояльного Кремлю центр социологических исследований ФОМ.

"Кто-то (из нас) хочет, чтобы все закончилось, кто-то хочет нашей победы. Но самое главное - все хотят вернуть ребят домой", - говорит Полина, жена мобилизованного солдата.

На этой неделе Минобороны РФ отказалось ограничить срок службы по мобилизации одним годом, посчитав это предложение «нецелесообразным».

По данным российской прессы, в ноябре властям российских регионов поручили "любой ценой" купировать внешний протест. "Уговаривать, обещать, платить. Что угодно".