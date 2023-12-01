Рождественские базары без музыки

By Liv Stroud

Глинтвейн, имбирные пряники и рождественские шлягеры - вот о чем обычно думаешь, когда представляешь себе рождественские рынки. Но после того, как в этом году организация GEMA, выдающая музыкальные лицензии повысила тарифы здесь воцарилась тишина

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Глинтвейн, имбирные пряники и рождественские шлягеры - вот о чем обычно думаешь, когда представляешь себе рождественские рынки. Но после того, как в этом году организация GEMA, выдающая музыкальные лицензии повысила тарифы здесь воцарилась тишина.

Йенс Шмидт, организатор рождественского рынка:

- В этом году на рождественском базаре не будет музыки, потому что GEMA повысила цены более чем на 1000 %. Мы не можем себе этого позволить, наши продавцы не могут заплатить, а гости платить не хотят.

Атмосфера на рождественских базарах в Берлине в этом году заметно отличается от прошлогодних. Гостям не хватает привычных праздничных рождественских мелодий.

Брит Хофманн, медсестра:

- Немного рождественской музыки не помешало бы. Иногда ее было многовато, но немного было бы хорошо. Было бы приятнее.

Льюи Моргиа, французскbq студент:

- Это Рождество, но без песен оно не такое праздничное, как я ожидала.

Некоторые рождественские рынки в этом году полностью отказываются от музыки, но есть и такие, которые пытаются играть по новым, сложным правилам.

Андреас Шульце, продавец на рынке:

- Вы обратили внимание, что когда включалась музыка, люди танцевали. Мы всегда смотрели, как они танцевали. Без музыки танцев больше не будет.

Многие продавцы беспокоятся, что без музыки люди не задержатся здесь надолго и не станут тратить деньги.

Лив Страуд, euronews:

- Немецкие рождественские рынки появились более 600 лет назад. Но из-за пандемии, роста цен на электроэнергию и роста тарифов в этом году мы услышим не рождественскую музыку на рождественских базарах, а лишь голоса посетителей.