Новые жертвы на Херсонщине и в Донбассе. Зеленский побывал на передовой

Мирные жители юга и востока Украины вновь попали под обстрел. Сообщается об убитых и раненых. Президент страны посетил командный пункт защитников Купянска.

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Российские войска обстреляли несколько населённых пунктов на юге и востоке Украины. Власти Херсонщины утверждают, что огонь вёлся из миномётов, артиллерии, "Градов" и танков.

В офисе Генпрокурора подтвердили гибель по меньшей мере троих мирных жителей Херсонского района.

Сообщается о сброшенной с дрона взрывчатке в Бериславе, пострадали два полицейских.

В Новогродовке Донецкой области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело второго погибшего мужчины. Ночью российские войска нанесли по шахтёрскому городу ракетный удар, было повреждено высотное здание. Продолжаются поиски троих человек, в том числе 8-летней девочки.

По сообщению представителя региональной администрации, разобрано 153 тонны строительных конструкций.

Вечером стало известно об авиаударе по Торецку Бахмутского района. МЧС Украины сообщает об одной жертве. Разрушен частный дом, сотрудники экстренных служб удалось спасти двоих.

Зеленский на фронте

Президент Владимир Зеленский в сопровождении министра обороны Рустема Умерова посетил район активных боевых действий в Харьковской области.

Я знаю, что каждый день вы теряете близких людей, боевых товарищей. Все понимают, что это самая высокая цена. Я желаю вам победы, быть крепкими, не терять инициативу, защищать Харьковщину, Купянск, каждое село, каждый квадратный метр нашей земли. Слава Украине. Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства вручил награды. Генерал-полковник Сырский рассказал о потребностях солдат.

"Больше всего на передовой нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках и защите от БПЛА", – написал, комментируя визит на передовую, глава президентской администрации Андрей Ермак.